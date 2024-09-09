خطة البطل.. الجيش الإسرائيلي يطلق عملية لتوسيع ممر نتساريم

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية في وسط قطاع غزة هدفها الرئيسي توسيع المنطقة الأمنية لممر "نتساريم"، الذي يُعد من النقاط الخلافية في مفاوضات الهدنة، بالإضافة لتكثيف الضغوط على حركة "حماس" في غياب اتفاق لوقف إطلاق النار، وفق صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

ويقول آڤي اشكنازي المحرر العسكري لـ "معاريف"، "إن الجيش الإسرائيلي بدأ بزيادة الضغط على حماس، وكانت عملياته واستهدافاته واضحة بقوة خلال الساعات الأخيرة"، وفق تعبيره.

وبدأت الفرقة 252 الإسرائيلية، عملية في وسط قطاع غزة، وشنت قوات اللواء المدرع (14) هجوما في المنطقة نفسها خلال الساعات القليلة الماضية.



ويعتزم جيش الاحتلال في هذه العملية تدمير القدرات المتجددة لـ "حماس"، وأكد الجيش الإسرائيلي بدء العملية وقال إنها تجري وفقا للخطة.



ووفق "معاريف" فإن الخطة التي سمّاها الجيش "خطة البطل" لهزيمة "حماس"، تعمل على محاصرة شمال قطاع غزة ووقف المساعدات الإنسانية".

ولهذه الخطوة 3 أهداف: أولها توسيع المساحة الأمنية للممر، ثانياً، الإشارة إلى "حماس" بأنه في غياب اتفاق لوقف إطلاق النار، فإن إسرائيل عازمة على مواصلة القتال، بما في ذلك في المناطق التي تعتبر أصولاً للحركة، مثل المخيمات الوسطى والشمالية في غزة.

أما الهدف الثالث فينبع من اكتشاف الجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" محاولة حركة "حماس" إعادة تأهيل كتائب شمال قطاع غزة، من بين أمور أخرى، من خلال إعادة بناء ما تبقى من الكتائب في شمال ووسط القطاع.