الأسواق النفطية تحقق ارتفاع ملحوظ بعد انخفاض بيانات الوظائف الأمريكية

(MENAFN
) شهدت العقود الآجلة للنفط زيادة ملحوظة بأكثر من دولار في التداولات المبكرة اليوم الاثنين بتاريخ 9 أيلول، حيث أظهرت الأسواق بوادر انتعاش بعد التراجع الذي تسببت فيه بيانات الوظائف الأمريكية المخيبة للآمال التي تم إصدارها يوم الجمعة الماضي، وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار دولار واحد، أو 1.48 بالمئة، ليصل إلى 68.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0146 بتوقيت غرينتش، بينما صعدت العقود الآجلة للنفط الخام برنت أيضًا بمقدار 99 سنتًا، أو 1.39 بالمئة، إلى 72.05 دولار للبرميل، وفقًا للبيانات، وقد عزى المحللون الزيادة في أسعار النفط جزئيًا إلى المخاوف من احتمال تشكل إعصار في خليج المكسيك، والذي قد يؤثر على الساحل الجنوبي للولايات المتحدة، وهو منطقة مسؤولة عن حوالي 60 بالمئة من القدرة التكريرية في البلاد.
كما أفاد المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة أن النظام الجوي في جنوب غرب خليج المكسيك من المتوقع أن يتصاعد إلى إعصار قبل وصوله إلى شمال غرب الساحل الأمريكي لخليج المكسيك، وساهمت هذه التوقعات في الانتعاش الجزئي في أسعار النفط، التي كانت في انخفاض، ووفقًا للمحللة المستقلة في السوق تينا تنغ، بدأت الأسواق في التعافي بعد الانخفاض الكبير الذي حدث الأسبوع الماضي، ويوم الجمعة، كانت أسعار خام برنت قد تراجعت بنسبة 10 بالمئة مقارنة بمستواها في الأسبوع السابق، مما جعلها تصل إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2021، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8 بالمئة، ليصل إلى أدنى مستوى إغلاق له منذ يونيو 2023.
في حين كان التراجع الحاد في أسعار النفط الخام الأسبوع الماضي، والذي يُعد الأكبر منذ 11 شهرًا، مدفوعًا بشكل كبير بالتوقعات الاقتصادية المتشائمة وضعف بيانات العمل الأمريكية، مما زاد من المخاوف بشأن انخفاض الطلب على النفط في أكبر مستهلك للنفط في العالم. أظهر تقرير من وزارة العمل الأمريكية أن وظائف القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة زادت بنحو 142,000 وظيفة في أغسطس، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 160,000 وظيفة، وفقًا لأحد الاستطلاعات، بالإضافة إلى ذلك، أبرز التقرير مراجعة هبوطية لأرقام نمو الوظائف في يوليو إلى 89,000، مما زاد من حالة عدم اليقين في السوق وزاد من مخاوف ضعف الطلب على النفط الخام.
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