مايكروسوفت ترى أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي قد توفر الوقت والمال للشركات

(MENAFN
) يعتقد نائب رئيس مايكروسوفت، فيك سينغ، أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لديها القدرة على توفير الوقت والمال للشركات بشكل كبير، رغم أن التكنولوجيا ما زالت بحاجة إلى تحسينات، خصوصاً في التعرف على حدودها والاعتراف بها، وأشار سينغ إلى أن النماذج الحالية للذكاء الاصطناعي، مثل تلك التي تدعم التطبيقات الشائعة مثل تشات جي بي تي، غالباً ما تفشل في الإشارة إلى عدم اليقين عندما تكون غير واثقة من إجاباتها، ويمكن أن تكون هذه المشكلة غير مواتية للشركات التي تعتمد على المعلومات التي تولدها هذه الأدوات، حيث تنتج بعض الأحيان إجابات غير دقيقة أو مفبركة، تُعرف بـ "الهلوسة"، وأكد أن معالجة هذا العيب أمر بالغ الأهمية، حيث إن الشركات التي تستخدم مساعد مايكروسوفت المعتمد على الذكاء الاصطناعي، كوبايلوت، لن تتسامح حتى مع الأخطاء العرضية.
كما أوضح سينغ، الذي يشرف على تطوير تطبيقات كوبايلوت في مايكروسوفت، أن العديد من الخبراء يعملون بجد لمساعدة نماذج الذكاء الاصطناعي على التعرف بشكل أفضل على الأسئلة التي لا يمكنها الإجابة عليها بدقة وطلب المساعدة البشرية عند الحاجة، وقد جادل بأن نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يمتلك قدرات أكثر تواضعاً يمكن أن يقدم قيمة كبيرة، وعلى سبيل المثال، ذكر حالة حيث استخدمت شركة مساعد خدمة العملاء المعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي كانت تنفق سابقاً 8 دولارات لكل استفسار عند تدخل وكيل بشري، وحتى إذا كان الذكاء الاصطناعي يمكنه التعامل مع نصف الاستفسارات بشكل مستقل، فإن الشركة لا تزال تحقق وفورات كبيرة.
ومنذ انضمامه إلى مايكروسوفت في يناير، قاد سينغ الفرق التي تعمل على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي لمبيعات، محاسبة، وخدمات، وهذه التطبيقات المتخصصة، على الرغم من أنها أقل شهرة، تظهر الإمكانيات التجارية للذكاء الاصطناعي التوليدي وتبرر الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها شركات التكنولوجيا في هذا المجال، وأشار سينغ إلى أن أداة كوبايلوت من مايكروسوفت، على سبيل المثال، تساعد في إجراء أبحاث السوق، مما يتيح لفرق المبيعات التركيز على التفاعل مع العملاء، وأفادت إحدى الشركات التي تستخدم كوبايلوت، وهي لومن للاتصالات، أنها توفر حوالي 50 مليون دولار سنوياً من خلال الاستفادة من هذه الكفاءات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
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