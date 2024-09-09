نائب وزير التجارة الصيني يؤكد أن الصين تشكل "فرصة" وليست "تهديدًا" للولايات المتحدة

(MENAFN
) خلال اجتماع مع نظيره الأمريكي يوم السبت الموافق 7 أيلول، وأكد نائب وزير التجارة الصيني، وانغ شوين، أن الصين تمثل "فرصة" اقتصادية بدلاً من "تهديد" للولايات المتحدة، ووصف وانغ المحادثات بأنها "مهنية وعقلانية وواقعية"، بهدف تسليط الضوء على إمكانيات التعاون في ظل التحديات المستمرة بين البلدين، وقد جرت هذه المناقشات في تيانجين، وهو اللقاء الثاني هذا العام بين المسؤولين المعنيين بالشؤون التجارية الدولية، مما يعكس التزامًا مستمرًا بالحفاظ على قنوات التواصل المفتوحة رغم وجود نقاط خلاف كبيرة.
كما تظل التجارة مجالًا رئيسيًا للنزاع بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب قضايا أخرى مثل التنافس التكنولوجي، التوترات في بحر الصين الجنوبي، وقضية تايوان، وعلى الرغم من هذه الاحتكاكات، سعى كلا البلدين إلى الحوار منذ العام الماضي، وأعرب وانغ شوين عن اعتراضات الصين على العديد من الرسوم الجمركية والعقوبات الأمريكية التي تؤثر على الشركات والمنتجات الصينية، منتقدًا بشكل خاص القيود الأمريكية على التجارة والاستثمار، والتي جادل بأنها مبررة تحت ستار التصدي لما يُزعم أنه فائض إنتاج صيني.
في حين أكد وانغ أن السوق الصينية الواسعة وشعبها الكبير تقدم فرصًا كبيرة للأعمال التجارية الأمريكية. كما أعاد التأكيد على معارضة الصين للإجراءات الأمريكية التي تفرض عقوبات أو قيودًا على الكيانات الصينية، وغالبًا ما تُبرر كإجراءات مضادة ضد المنافسة غير العادلة أو القضايا الأمنية الوطنية، وقد أظهرت الاجتماعات، التي حضرتها ماريسا لاجو، وكيلة وزارة التجارة الأمريكية، استعداد الطرفين للتفاعل في النقاشات، حتى بينما يتنقلون عبر شبكة معقدة من القضايا الجيوسياسية والاقتصادية.
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