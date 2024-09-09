الرئيس التنفيذي لفولكسفاغن يؤكد على ضرورة اجراء تغييرات وسط التحديات في السوق الأوروبية

(MENAFN
) أكد أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة فولكسفاغن، إحدى أكبر شركات صناعة السيارات في ألمانيا، على ضرورة إجراء تغييرات كبيرة في ظل التقلص الذي يواجه السوق الأوروبية وارتفاع مستويات المنافسة، ويدعو بلوم إلى احتمال إغلاق مصانع الشركة في ألمانيا لأول مرة في تاريخها، وفي مقابلة مع صحيفة "فيلت أم زونتاغ"، وصف الوضع مجازياً، قائلاً: "أصبح الكعك أصغر، ولدينا المزيد من الضيوف على الطاولة"، مما يعكس تراجع الطلب على السيارات في أوروبا وزيادة المنافسة من الشركات الآسيوية الجديدة التي تضغط على السوق.
كما أكدت فولكسفاغن يوم الاثنين أنها تدرس إغلاق بعض مصانعها في ألمانيا وإنهاء ضمانات العمل في ستة من مصانعها، وتعتبر هذه التدابير جزءاً من استراتيجية أوسع لتنفيذ خطة كبيرة لخفض التكاليف، تستهدف تقليص النفقات بمقدار 10 مليارات يورو (ما يعادل حوالي 11 مليار دولار)، ويبرز هذا التحرك الجهود العاجلة التي تبذلها الشركة للتكيف مع تغيرات السوق السريعة والحفاظ على قدرتها التنافسية في مشهد صناعة السيارات المتطور بسرعة.
MENAFN09092024000045015682ID1108650849
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.