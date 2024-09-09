شنغهاي تطلق صندوقاً بقيمة 1.41 مليار دولار لدعم الابتكار التكنولوجي

(MENAFN
) أعلنت شنغهاي، المركز المالي الرائد في الصين، عن إنشاء صندوق ضخم بقيمة 10 مليارات يوان (ما يعادل حوالي 1.41 مليار دولار) يهدف إلى تعزيز الصناعات المستقبلية ودعم الابتكار التكنولوجي، ويتم تمويل الصندوق بالكامل من قبل حكومة شنغهاي، ومن المقرر أن يعمل على مدى 15 عاماً، مع إمكانية تمديده لمدة ثلاث سنوات إذا لزم الأمر، ووفقاً للجنة العلوم والتكنولوجيا البلدية في شنغهاي، يهدف الصندوق إلى تعزيز الثقة في الاستثمارات التكنولوجية المبكرة وتسريع تحويل الابتكارات المتقدمة إلى قوى إنتاجية عالية الجودة يمكن أن تدفع النمو الاقتصادي.
كما ستتولى شركة شنغهاي كابيتال للاستثمار المملوكة للدولة قيادة إنشاء منصة موجهة نحو السوق للإشراف على إدارة هذا الصندوق الطموح، وتُعتبر هذه المبادرة جزءاً أساسياً من استراتيجية شنغهاي الأوسع لتصنيف نفسها كقائدة عالمية في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي، وتم الكشف عن الصندوق خلال حفل افتتاح منتدى بوجيانغ للابتكار 2024، وهو حدث تنظمه وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية وحكومة شنغهاي البلدية، ويعقد في الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر، ويبرز إطلاق هذا الصندوق التزام شنغهاي بأن تصبح مركزاً للتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، مما يعزز دورها كلاعب رئيسي في استراتيجية التنمية الاقتصادية للصين.
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