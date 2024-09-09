رئيس وزراء اليونان يكشف عن رسوم جديدة لتحدي مشكلة السياحة المفرطة في ميكونوس وسانتوريني

(MENAFN
) أعلن رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس يوم الأحد الموافق 8 أيلول عن إجراء جديد للتعامل مع مشكلة السياحة المفرطة المتزايدة في الجزر الشهيرة ميكونوس وسانتوريني، وسيتم فرض رسوم قدرها 20 يورو على كل راكب من سفن الرحلات البحرية التي تزور هذه الجزر، التي أصبحت وجهات رئيسية للمسافرين الذين يجذبهم قباب الكنائس الزرقاء الشهيرة في سانتوريني وغروب الشمس الرائع. تواجه سانتوريني، على وجه الخصوص، ازدحاماً كبيراً في أوقات الذروة، مما دفع المسؤولين لاستكشاف قيود مختلفة لتخفيف الضغط على بنية الجزيرة التحتية والبيئة.
وخلال حديثه في معرض تسالونيكي الدولي، أشار ميتسوتاكيس إلى أن اليونان تواجه تحدياً كبيراً في إدارة السياحة في بعض الوجهات خلال فترات معينة من السنة، وأوضح أن صناعة الرحلات البحرية تسببت في ضغط كبير على سانتوريني وميكونوس، مما استدعى تقديم الرسوم الجديدة للركاب، وفي عام 2023، جلبت حوالي 800 سفينة رحلات بحرية نحو 1.3 مليون راكب إلى سانتوريني، وهي جزيرة يبلغ عدد سكانها 15,500 فقط، وفقاً لبيانات جمعية الموانئ اليونانية، ويعتبر هذا التدفق جزءاً من اتجاه أوسع، حيث استقبلت اليونان رقماً قياسياً بلغ 32.7 مليون سائح العام الماضي، بما في ذلك 3.4 مليون زائر إلى سانتوريني وحدها.
كما شدد ميتسوتاكيس على أن الحكومة تخطط لتنفيذ إجراءات "جريئة" تهدف إلى تنظيم عدد السفن السياحية المسموح لها بالتوقف في الوجهات الشعبية في وقت واحد للتخفيف من تأثير السياحة الثقيلة، وتعد هذه التدابير جزءاً من استراتيجية أوسع لإدارة تدفق الزوار بشكل أكثر فعالية، لضمان الحفاظ على المناظر الطبيعية الفريدة للجزر والمجتمعات المحلية في ظل الطلب المتزايد من المسافرين العالميين.
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