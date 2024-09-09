الحوسبة السحابية: مستقبل الأعمال بين التحديات والفرص

(MENAFN
- H+K Strategies) كيف تختار مزود الخدمات السحابية المناسب لاحتياجات شركتك؟
تطورت شركات تزويد الخدمات السحابية الضخمة مع نضج الحوسبة السحابية اليوم لتواكب وتلبي احتياجات العملاء المختلفة، حيث تقدم معظمها مزايا وقدرات مماثلة. ودفع هذا البعض إلى الاعتقاد بأنه يمكن الاستفادة من خدمات شركات تزويد الخدمات السحابية المختلفة والتبديل بينها.
لكن تقريراً حديثاً صادراً عن مجموعة "فوتوروم"، وهي شركة عالمية للأبحاث والاستشارات التقنية، أشار إلى أن "الشركات العملاقة تمتلك طرقاً فريدة لإنشاء بنيتها التحتية وتوفير خدماتها لتلبية مجموعة كبيرة من متطلبات الشركات الناشئة والكبرى على حد سواء". كما أشار التقرير خلال السنوات القليلة الماضية بأنّ "الشركات العملاقة طورت أيضاً طرقها الخاصة لتوفير قدرات متخصصة مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة الذَين أصبحا من الأولويات الحاسمة لدى كافة أنواع الشركات".
وحسب ما ورد في التقرير، يتعيّن على الشركات أن تأخذ في الاعتبار عدة عوامل عند اختيار مزود الخدمات السحابية الذي ستستخدمه، وتشمل الأمان والأداء والتوافر وقابلية التوسع. وأنّه بناءً على هذه المتطلبات، فإن أمازون ويب سيرفيسز (AWS) هي "الشركة الرائدة في السوق بين مزودي خدمات السحابات العامة".
وفي هذا السياق قال توم جودين، مدير استراتيجية الشركات لدى أمازون ويب سيرفيسز: "نودّ في أمازون ويب سيرفيسز أن نوضح بأنه لا توجد خوارزمية تُلخّص التجربة، بل الخبرة الطويلة والقيام بذلك على نطاق أوسع من أي مزود سحابي يعتبر أمر مهم للغاية".
وأضاف جودين: "يتمحور تركيزنا حول فهم المشكلات التي يواجهها عملاؤنا والفرص المتاحة لهم ثم المساعدة في بناء الحلول كي نتمكن من الابتكار نيابة عنهم".
في ما يلي خمسة أشياء تُميّز مزودي الخدمات السحابية التي يتعيّن عليكم أخذها في الاعتبار عند الاختيار بينها:
1. اتساع وعمق الخدمات التي توفر الكفاءة للعملاء
تواجه الشركات اليوم مجموعة كبيرة من التحديات المتداخلة التي تشمل الحاجة إلى خفض التكاليف والتعقيدات والعمل بطريقة موثوقة وقابلة للتطوير وزيادة الابتكار والقيمة في نفس الوقت.
ولمعالجة هذه التحديات، تركز أمازون ويب سيرفيسز على تزويد عملائها بالأدوات والابتكارات التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح.
ووفقاً لتقرير مجموعة "فوتوروم"، تقدم أمازون ويب سيرفيسز مجموعة شاملة من خدمات البنية التحتية والمنصات السحابية، وغالباً ما تكون عروضها هي الأكثر نضجاً في السوق. كما توفر للعملاء عدداً أكبر بكثير من حالات الحوسبة مقارنةً بأي مزود سحابي آخر، مع أكثر من 750 حالة متاحة بشكل عام، ما يمنح العملاء الخيار والمرونة لاختيار ما يناسب أحمال العمل الفريدة لديهم.
2. التركيز على تأمين بياناتكم بغض النظر عن مكان وجودها
تلبي أمازون ويب سيرفيسز اليوم احتياجات الشركات المتعلقة بالحوسبة السرية من خلال نظام AWS Nitro، وهو أساس البنية التحتية للحوسبة الحديثة، والذي تم تصميمه مع وضع الأمان في الاعتبار. ويوفر نظام AWS Nitro أماناً مدمجاً لحماية الأجهزة والبرامج من التهديدات الأمنية المحتملة. وتتيح AWS Nitro Enclaves، وهي أحد مزايا سحابة Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) للشركات إمكانية إنشاء بيئات حوسبة معزولة لمزيد من الحماية ومعالجة البيانات شديدة الحساسية بأمان.
وجعلت أمازون ويب سيرفيسز من نظام Nitro منذ طرحه في عام 2017 حجر الزاوية في بنيتها التحتية، فهو يعزز أداء الشركات وأمانها بشكل كبير. ويوفر نظام Nitro جميع موارد الحوسبة والذاكرة الخاصة بالأجهزة المضيفة تقريباً للعملاء، مما يوفر أداء أفضل بشكل عام. وأجرت مجموعة NCC، وهي شركة استشارية رائدة في مجال الأمن السيبراني ومقرها المملكة المتحدة، مراجعة مستقلة وتحققت من صحة ادعاءات أمازون ويب سيرفيسز الأمنية حول نظام Nitro.
3. القدرة على جعل إدارة البنية التحتية عملية خالية من التعقيدات
أصبحت أمازون ويب سيرفيسز رائدة في مجال الحوسبة الخالية من الخوادم والقائمة على الأحداث مع إصدار حل AWS Lambda في عام 2014، والذي تم دمجه الآن مع أكثر من 200 من خدمات أمازون ويب سيرفيسز وتطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS). وتتضمن هذه المجموعة خدمات بدون خوادم للحوسبة والتخزين وقواعد البيانات والتحليلات والهياكل التقنية القائمة على الأحداث والمزيد.
يتيح Lambda للمطورين تشغيل التعليمات البرمجية الخاصة بهم دون الحاجة إلى توفير أو إدارة الخوادم، ولا يحتاج العملاء إلى القلق بشأن التوسع أو التصحيح أو إدارة أي خوادم.
قال جودن: "نقوم في أمازون ويب سيرفيسز بالعمل الشاق وإدارة البنية التحتية المعقدة".
قامت أمازون ويب سيرفيسز مؤخراً بتحديث Lambda بحيث يمكن توسيع نطاقه وتسريعه حتى 12 مرة، مما يسمح للعملاء ذوي أحمال العمل الكثيفة وشديدة التباين بالوصول إلى أهداف التزامن بشكل أسرع من ذي قبل. وقال جودن: "نشهد حدوث هذه الأشياء مراراً وتكراراً، ويسرنا أن نسمع العملاء يقولون "هذا بالضبط ما كنت أحتاجه".
4. الاختيار عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي التوليدي
أصبحت أمازون ويب سيرفيسز مع انطلاق الذكاء الاصطناعي التوليدي رائدة في تمكين الجميع من الوصول إلى التقنية هذه. وتقدم أمازون ويب سيرفيسز السيليكون المصمم خصيصاً لتدريب النماذج الأساسية وإدخالها مرحلة الإنتاج، وتوفر أيضاً للعملاء إمكانية الوصول إلى مجموعة من نماذج اللغات الكبيرة من خلال Amazon Bedrock. وتشمل هذه النماذج من AI21 Labs وAnthropic وStability AI وMeta Llama 2.
وأشار تقرير مجموعة "فوتوروم" إلى أن "هذه التطورات تُمكّن المطورين من إنشاء محتوى مبتكر وإعادة تصور التطبيقات ودفع التغييرات التحويلية في الشركات".
كما تعمل أمازون ويب سيرفيسز على تطوير تطبيقات للتشغيل على نماذج الأساس، وتشمل Amazon Q وهو نوع جديد من المساعدين المولدين المدعمين بالذكاء الاصطناعي والمصممين للمساعدة في تحسين إنتاجيتكم في العمل. ويستفيد حل Amazon Q من مجموعة واسعة من الشخصيات الخبيرة، بدءاً من العاملين في مجال المعرفة الذين يستخدمون Amazon Q للأعمال وحتى المطورين الذين يستخدمون المساعدات البرمجية مباشرةً في Amazon Q.
وأشار جودن أنه نظراً لأن عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يزال في مرحلة مبكرة جداً، تستثمر أمازون ويب سيرفيسز في مجموعة من النماذج لتزويد العملاء بقدرة الاختيار. وتعتبر بعض النماذج أفضل في المحادثة أو التلخيص والبعض الآخر أفضل في إنشاء الصور من المدخلات النصية.
5. شبكة واسعة من الشركاء لتحسين تجربة السحابة
لا يمكن لأي مزود سحابي واحد أن يقوم بكل شيء لكل عميل، ولهذا السبب طورت أمازون ويب سيرفيسز مجموعة واسعة وعميقة من الشركاء تضم أكثر من 130 ألف شريك من أكثر من 200 دولة، ويقع مقر 70% منهم خارج الولايات المتحدة.
ويُعدّ AWS Marketplace أكبر سوق رقمي وأكثرها تميزاً لبرامج السحابة التابعة لجهات خارجية في القطاع، وفقاً لتقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2023 لخدمات منصات السحابة الاستراتيجية.
تتمتع الشركات بالعديد من الخيارات عندما يتعلق الأمر بمزودي الخدمات السحابية، لكن هناك عوامل تمييز رئيسية تجعل أمازون أكثر تميزاً من مزودي السحابة الآخرين. ويَخلُص تقرير مجموعة "فوتوروم" إلى أنّ أمازون ويب سيرفيسز "هي الشركة الرائدة الواضحة في السوق بين خدمات السحابة العامة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى بنيتها التحتية المتطورة وخبرتها الواسعة في الحوسبة السحابية ومجموعتها الكاملة من الخدمات".
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