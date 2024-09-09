ذهب للزواج.. اختطاف عراقي في سوريا

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكدت وزارة الخارجية العراقية حادثة اختطاف مواطن عراقي في سوريا قبل عدة أيام.

وأشارت إلى أن السلطات السورية ألقت القبض على عدد من الأشخاص لتورطهم في الحادثة.

وذكرت الوزارة في بيان أن الحكومة العراقية تتابع قضية اختطاف مواطن عراقي في مدينة حمص بتاريخ 24 أغسطس/آب الماضي.

وأفادت الخارجية العراقية بأن هناك تواصلاً مكثفاً مع الجانب السوري لضمان إطلاق سراح المختطف في أقرب وقت ممكن.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن "جهة مجهولة اختطفت مواطناً عراقياً من محافظة البصرة كان قد سافر إلى سوريا بنية الزواج".