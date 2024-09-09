ذهب للزواج.. اختطاف عراقي في سوريا

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- Khaberni) خبرني - أكدت وزارة الخارجية العراقية حادثة اختطاف مواطن عراقي في سوريا قبل عدة أيام.
وأشارت إلى أن السلطات السورية ألقت القبض على عدد من الأشخاص لتورطهم في الحادثة.
وذكرت الوزارة في بيان أن الحكومة العراقية تتابع قضية اختطاف مواطن عراقي في مدينة حمص بتاريخ 24 أغسطس/آب الماضي.
وأفادت الخارجية العراقية بأن هناك تواصلاً مكثفاً مع الجانب السوري لضمان إطلاق سراح المختطف في أقرب وقت ممكن.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن "جهة مجهولة اختطفت مواطناً عراقياً من محافظة البصرة كان قد سافر إلى سوريا بنية الزواج".
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