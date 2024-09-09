تناول الحامل الأسماك يقلل خطر إصابة الطفل بالتوحد

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قد يرتبط تناول الحامل الأسماك قبل الولادة بانخفاض احتمالية تشخيص
التوحد والسمات المرتبطة به لدى الطفل، وفق دراسة جديدة.
ووجد فريق البحث من جامعة دريكسل في فلادلفيا، أنه مقارنة بعدم تناول الأسماك، كان تناولها أثناء الحمل مرتبطاً بانخفاض احتمالات تشخيص التوحد.
ونُشرت الدراسة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، ولم تجد نفس الارتباط بين تناول مكملات أوميغا3 وانخفاض احتمال تشخيص التوحد.
وكانت الفوائد الوقائية متشابهة عبر فئات استهلاك الأسماك من: "أقل من مرة واحدة في الأسبوع" إلى "أكثر من مرتين في الأسبوع".
وتمتاز الدراسة بسعة قاعدة البيانات التي تم تحليلها، والتي شملت 32 مجموعة شاركت في كونسورتيوم التأثيرات البيئية على نتائج صحة الطفل.
وبحسب الجمعية الأمريكية للحمل، لأحماض أوميغا3 التي توفرها الأسماك فوائد حيوية للحمل، فهي تمنع الولادة المبكرة، وتقلل من خطر الإصابة بتسمم الحمل، وقد تزيد من وزن المولود.
كما يرتبط نقص هذه أحماض أوميغا 3 بخطر إصابة الأم بالاكتئاب.
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