تناول الحامل الأسماك يقلل خطر إصابة الطفل بالتوحد

MENAFN - Khaberni) خبرني - قد يرتبط تناول الحامل الأسماك قبل الولادة بانخفاض احتمالية التوحد والسمات المرتبطة به لدى الطفل، وفق دراسة جديدة.

ووجد فريق البحث من دريكسل في فلادلفيا، أنه مقارنة بعدم تناول الأسماك، كان تناولها أثناء الحمل مرتبطاً بانخفاض احتمالات تشخيص التوحد.

ونُشرت الدراسة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، ولم تجد نفس الارتباط بين تناول مكملات أوميغا3 وانخفاض احتمال تشخيص التوحد.

وكانت الفوائد الوقائية متشابهة عبر فئات استهلاك الأسماك من: "أقل من مرة واحدة في الأسبوع" إلى "أكثر من مرتين في الأسبوع".

وتمتاز الدراسة بسعة قاعدة البيانات التي تم تحليلها، والتي شملت 32 مجموعة شاركت في كونسورتيوم التأثيرات البيئية على نتائج صحة الطفل.

وبحسب الجمعية الأمريكية للحمل، لأحماض أوميغا3 التي توفرها الأسماك فوائد حيوية للحمل، فهي تمنع الولادة المبكرة، وتقلل من خطر الإصابة بتسمم الحمل، وقد تزيد من وزن المولود.

كما يرتبط نقص هذه أحماض أوميغا 3 بخطر إصابة الأم بالاكتئاب.