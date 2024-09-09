ناسا تعلن مواصلة الرحلات إلى الفضاء الدولية بالتعاون مع روس كوسموس



أعلن كين باورسوكس رئيس برنامج الرحلات المأهولة التابع لوكالة“ناسا”، أن“ناسا” ووكالة "روس كوسموس" الروسية، تعتزمان مواصلة برنامج الرحلات الجوية إلى محطة الفضاء الدولية.

وكانت وكالة "روس كوسموس" قد أعلنت في أغسطس الماضي، قوائم طاقم "سويوز" للعامين المقبلين، ولم تتضمن القوائم رحلات رواد الفضاء الأمريكيين على متن المركبات الفضائية الروسية بعد فبراير المقبل الذي سيذهب خلاله رائد الفضاء جوناثان كيم على متن سفينة روسية إلى المحطة الدولية.

وقال باورسوكس :" لن تتوقف بعد رحلة كيم الرحلات الجوية المتبادلة. ما زلنا نعمل على الاتفاقيات اللازمة، لكننا نعتزم مواصلة برنامج الرحلات الجوية وهذا مهم لكل من روسيا وأمريكا".