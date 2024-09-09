السهر يزيد محيط الخصر ويقود إلى السكري

MENAFN - Khaberni) خبرني - أظهر بحث هولندي أن الذين يسهرون في الليل لديهم وزن أزيد، وخصر أكبر، ودهون مخفية أكثر، وهم أكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع 2 بنسبة 50% تقريباً ممن يذهبون إلى الفراش مبكراً.

ومن المقرر تقديم الدراسة خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية الذي يبدأ أعماله اليوم في مدريد ويستمر حتى 13 سبتمبر (أيلول) الحالي، بحسب "مديكال إكسبريس".

وقال الباحث الرئيسي الدكتور جيروين فان دير فيلدي، من لايدن بهولندا: "أشارت الدراسات السابقة إلى أن نمط تفضيل الذهاب إلى الفراش متأخراً والاستيقاظ متأخراً، يرتبط بأسلوب حياة غير صحي".

وأضاف: "الأشخاص الذين يسهرون متأخراً أكثر عرضة للتدخين، أو اتباع نظام غذائي غير صحي، وقد اقترح البعض أن هذا هو السبب وراء تعرضهم لخطر أعلى للإصابة بالسمنة والاضطرابات الأيضية بما في ذلك السكري".

ودرس فريق البحث أكثر من 5 آلاف شخص، كجزء من دراسة علم الأوبئة الهولندية للسمنة، وهي دراسة جارية حول تأثير الدهون في الجسم على المرض، وبلغت نسبة النساء بينهم 54%.

فئات السهر

وقسم الباحثون المشاركين إلى 3 مجموعات: النمط الزمني المبكر، والمتأخر، والمتوسط.

وبالمقارنة مع النمط الزمني المتوسط، كان لدى المشاركين الذين لديهم نمط زمني متأخر خطر أعلى بنسبة 46% للإصابة بمرض السكري من النوع 2.

وأظهرت النتائج أيضاً أن النمط الزمني المتأخر كان لديه محيط خصر أكبر بمقدار 1.9 سم، ودهون حشوية أكثر بمقدار 7 سم2، ومحتوى دهون كبد أعلى بنسبة 14%، مقارنة بمن لديهم نمط زمني متوسط.

وحث الباحثون من يسهرون على عدم تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، لتقليل الآثار السلبية للسهر على عملية التمثيل الغذائي.