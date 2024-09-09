(BPA).. تهديد صحي خفي خطر على زجاجات المياه

MENAFN - Khaberni) خبرني - كم مرة في يومنا القصير نستخدم زجاجات المياه البلاستيكية دون أن نعير انتباها أحيانا كثيرة لمخاطرها.

لكن يبدو أن علينا إعادة النظر في تصرفاتنا الروتينية، لأن ما تم الكشف عنه مؤخراً قد يكون مفاجئاً للبعض.

فقد أطلقت خبيرة التغذية سيدرا الجندي، عبر حسابها في إنستغرام، تحذيراً من خطورة تلك العادة، منبّهة إلى ما يمكن أن تحتويه تلك الزجاجات وما يؤدي للإصابة بأحد أكثر الأمراض خبثاً.

وأوضحت الأخصائية أن زجاجات المياه البلاستيكية تحتوي عادة على مادة "Bisphenol A" وتعرف اختصاراً بـBPA، وهي مركب كيميائي يستخدم بشكل أساسي في أنواع مختلفة من البلاستيك، ويكون عادة مادة صلبة عديمة اللون تذوب في معظم المواد الكيميائية الشائعة.

وأكدت في توضيح لـ"العربية.نت"، أن تلك المادة لها خطر كبير على صحة الإنسان في حال ذوبانها وتفاعلها مع المياه أو حتى الطعام، خصوصا في البلدان التي تعرف بارتفاع درجة الحرارة.

كما تابعت أن تلك المادة تستعمل منذ زمن بعيد في تصنيع البلاستيك، وتعود لعام 1960م تقريباً، وتستخدم بشكل أساسي لصناعة كل أنواع الأواني البلاستيكية.

وشددت على أن دراسات حديثة أكدت ضرر تلك المادة الهائل على الصحة، خصوصا أنها تذوب وتتفاعل مع المواد الموجودة داخل الأوعية حال تعرضها لدرجات حرارة عالية.

تأثيرات خطرة لا توصف

وعن تأثيرها على الصحة، أفادت بأن تلك المادة عندما تدخل جسم الإنسان، فإنها تحدث خللاً في الغدد الصماء، وذلك عبر محاكاتها هرمونات معينة في الجسم، وخاصة هرمون الاستروجين، ما يحدث اضطراباً بالأداء الطبيعي للجسد، وبالتالي خللا بأنظمة مختلفة يؤدي ينهاية المطاف للإصابة بأنواع من السرطانات، وذلك وفقا لدراسات أجرتها معاهد الصحة الوطنية الأميركية National Institutes of Health.

كما شددت على أن تأثيرها لا يقف عند هذا الحد، موضحة أنها تستهدف الخلايا الإنجابية لدى الجنسين، ما يؤثر على إمكانية الإنجاب.

وأكدت أن لها تأثيرا أيضا على ضغط الدم وأمراض بالقلب، وكذلك الصحة العقلية خصوصا على الحوامل والأجنة، حيث من الممكن أن يأتي الأطفال مصابين بأنواع من الاكتئاب أو التوحد أو أنواع أخرى من الأمراض النفسية حال تعرض الأمهات للمادة أثناء الحمل.

أيضا لفتت إلى أن المادة وبسبب ما تفعله من اضطراب هرموني، قد تسبب مشاكل بالوزن ومقاومة الأنسولين.

"BPA FREE".. طرق للحل

رغم ذلك، أكدت الأخصائية أن هناك 6 حلول تجنبنا كل المخاطر. أولها استعمال زجاجات لا تحتوي على المادة وتكون مصنوعة من الزجاج أو مواد أخرى غير البلاستيك، وعدم إعادة تعبئة الزجاجات البلاستيكية.

كذلك عدم تعريض أي زجاجات بلاستيكية للحرارة، خصوصا أن مادة Bpa شديدة الفعالية ويمكن أن تفرض تأثيرها بسرعة كبيرة، خصوصا بالنسبة للماء.

إضافة إلى هذا، شددت على أهمية الانتباه إلى ملحوظة صغيرة تتواجد عادة على الزجاجات حيث يكتب "BPA FREE"، ما يعني أن الزجاجة آمنة ولا تحوي المادة الضارة، بالتالي بالإمكان استعمالها بكل أريحية.

وذكرت أن الأفضل عدم استعمال المعلبات لأنها تحوي المادة بكل تأكيد.

يشار إلى أن الآثار الصحية للتلوث البلاستيكي في الطعام والشراب لا تزال غير معروفة نسبياً وتصعب دراستها، لكن تم العثور مؤخراً على مواد بلاستيكية في أنسجة الأعضاء ومجاري الدم وكذلك في أنسجة النباتات والحيوانات التي نأكلها، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تلغراف" البريطانية في يناير/كانون الثاني الفائت.

وتكون الجزيئات الصغيرة قادرة على التسرب بحرية أكبر عبر الأمعاء والأوعية الدموية، مما يسمح لها بالانتشار بشكل أعمق في الجسم وفي الأنسجة المختلفة، بما في ذلك الدماغ، حيث من المحتمل أن تكون قادرة على إحداث المزيد من الضرر.