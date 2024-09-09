فريق تويوتا جازو للسباقات يعتلي منصة التتويج في "لون ستار لومان"

(MENAFN
- Instinctif) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 05 سبتمبر 2024: حقق فريق تويوتا جازو للسباقات الفوز بالمركز الثاني في سباق لون ستار لومان، المقام على حلبة الأمريكيتين في مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية، والذي يمثل الجولة السادسة من بطولة العالم للتحمل 2024 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات. وتمكن مايك كونواي وكاموي كوباياشي ونيك دي فريس من تحقيق الفوز، أمام أكثر من 65000 مشجع، على متن مركبة تويوتا GR010 الـ "هايبرِد" الكهربائية العالية الأداء التي تحمل الرقم 7. كما نجح الفريق في التغلب على كافة التحديات التي رافقت السباق، وذلك من خلال اتباع استراتيجية ذكية في تغيير الإطارات، والقيادة بأقصى تركيزٍ ممكن، والتوقف السريع في نقطة الصيانة، إلى جانب روح العمل الجماعي التي تميز الفريق. ودفع أداء فريق تويوتا جازو للسباقات المتميز وإصرارهم القوي بشركة تويوتا إلى صدارة بطولة العالم للمصنعين بفارق11 نقطة.
وبهذه المناسبة، قال نوبويوكي تاكيمورا، الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: " تهانينا لكل من كونواي وكوباياشي ودي فريس وجميع أعضاء فريق تويوتا جازو للسباقات على الفوز المستحق واعتلاء منصة التتويج في سباق لون ستار لومان. لقد أثبتت مركبة تويوتا GR010 عالية الأداء فاعلية تكنولوجيا مركبات الـ "هايبرِد" الكهربائية عبر تحقيق نتائج مبهرة في العديد المنافسات. وتتيح لنا مشاركة شركة تويوتا المستمرة في رياضة سباقات السيارات فرصة الارتقاء بهذه التكنولوجيا، والمساهمة في تشكيل مستقبلٍ أكثر استدامة، ومواصلة العمل بجهد أكبر لتطوير "أفضل المركبات على الإطلاق" لعملاء تويوتا حول العالم، وتوفير حرية تنقلٍ أكبر للجميع. وأتوجه بالشكر إلى أعضاء فريق تويوتا جازو للسباقات على تحقيق هذا الفوز، وكافة عشاق تويوتا الذين يشاركونا الشغف بهذه الرياضة الرائعة".
انطلق كونواي من المركز التاسع على متن مركبة تويوتا GR010 الـ "هايبرِد" الكهربائية العالية الأداء التي تحمل الرقم 7، وتقدم في الترتيب رغم الصعوبات التي جاءت في وقتٍ مبكر من السباق، إذ حقق تجاوزاً مزدوجاً لافتاً في اللفة الثامنة ليصل إلى المركز السادس. وبفضل وتيرة قيادته الثابتة، اقترب خلال زمنٍ قصيرٍ من المركز الثالث مع التوقف الأول في نقطة الصيانة. واستمر دي فريس في الضغط بعد توليه القيادة، وتحسين مركز الفريق، حيث أثرت حرارة الطقس على بعض المنافسين. ومع حلول الساعة الثالثة من السباق، عاد كونواي لتولي القيادة، وكانت قد احتلت مركبة تويوتا GR010 الـ "هايبرِد" الكهربائية العالية الأداء التي تحمل الرقم 7 المركز الثاني بفضل الأداء المميز الذي قدمه دي فريس. بعد ذلك، زاد كونواي من متوسط سرعته، مسجلاً أسرع لفة جديدة.
واتبع الفريق استراتيجية هجومية تضمنت توقفاً مبكراً في نقطة الصيانة مع نهاية الساعة الرابعة، ما أتاح لكوباياشي فرصة انتزاع الصدارة، وقد نجح في ذلك بعدما دخل المنافس المتصدر نقطة الصيانة بعد لفة واحدة فقط، ليخرج بفارق ثانيتين عن كوباياشي. لكن، بعد مرور 40 دقيقة، فرضت على كوباياشي عقوبة دخول نقطة الصيانة بسبب مخالفة للعلم الأصفر، وقد أدى ذلك لتراجعه إلى المركز الثاني بفارق تسع ثوانٍ عن المتصدر. على الرغم من ذلك، بذل كوباياشي جهداً كبيراً في محاولة اللحاق بالمتصدر، وعبر خط النهاية بفارق 1.780 ثانية فقط عن الفائز.
وشاركت تويوتا على مدى السنوات الماضية في العديد من رياضات سباقات السيارات، بما في ذلك "سباق الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل" WEC، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تُقام عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى أبريل 2015، حين قامت الشركة بتأسيس قسم "تويوتا جازو للسباقات" TGR، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضات سباقات السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقاً من قناعة شركة تويوتا، وشعارها: "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل المركبات"، يسلط قسم "تويوتا جازو للسباقات" TGR الضوء على دور رياضات سباقات السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل المركبات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات السيارات المختلفة، يهدف قسم "تويوتا جازو للسباقات" TGR إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع متعة القيادة وروح المغامرة والانطلاق بحريّة.
ستقام الجولة السابعة من بطولة العالم للتحمل 2024 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات في موطن شركة تويوتا مع "سباق فوجي 6 ساعات" في 15 سبتمبر على حلبة فوجي سبيدواي، والذي يشكل تحدياً كبيراً للسائقين بسبب المنحنيات عالية السرعة والمنعطفات الفنية الضيقة.
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