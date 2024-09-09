خالد بن سلطان بن زايد يزور جناح تسليح بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024

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- Iris Media Press Services) أبوظبي: زار الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان ، جناح شركة تسليح القابضة بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024 ، وكان في استقباله سالم المطروشي، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة.
وقام الشيخ خالد بن سلطان بن زايد ال نهيان ، بجولة في أقسام جناح تسليح القابضة، حيث اطلع على آخر الابتكارات والتقنيات الحديثة للاسلحة ومعدات الصيد الاوروبية والاسيوية الحديثة ..
ويشهد جناح "تسليح القابضة " إقبالا كبيرا من الزوار للاطلاع على معدات عددٍ من العلامات التجارية الإيطالية المعروفة في عالم الأسلحة النارية، بما في ذلك فراتيلي تانفوغليو، وساباتي إس بي أيه، وشيابا للأسلحة النارية،
وقال المطروشي "اننا نتيح الفرصة للزوار لاستكشاف مجموعة متنوعة من الأسلحة النارية الفاخرة، بدءاً من مسدسات تشيابا الأيقونية إلى بنادق الصيد عالية الدقة من ساباتي، ومسدسات تانفوغليو التي تليق بعشاق المشاركة في المنافسات المرموقة".
وتتيح شركة تسليح الفرصة امام الزوار للمشاركة في مسابقة التصويب السريع في ميدان الرماية الهوائي في قسم شوترز أرينا ، والتي ستستمر طوال فترة انعقاد أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. وستكون هذه المسابقة مفتوحة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وستقدم جوائز يومية للمشاركين الذين يظهرون سرعة ودقة الرماية لديهم.
وتعرض "تسليح تاكتيكال" - ذراع البيع بالتجزئة لشركة تسليح القابضة - مجموعة متنوعة من منتجات بنادق الإيرسوفت والأسلحة الهوائية (إيرغن) من علامات تجارية عالمية رائدة مثل أوماريكس وكارل وولتر من ألمانيا، وسايبرجون من فرنسا، وشيبا للأسلحة النارية من إيطاليا، وجي آند جي من تايوان، .
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