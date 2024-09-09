ممارسة الرياضة يومياً تقي من السرطان



دعت منظمات دعم مرضى في ألمانيا إلى ممارسة الرياضة يوميا في المدارس لمدة ساعة، مشيرة في ذلك إلى التأثير الوقائي من السرطان عند ممارسة الأنشطة البدنية بصورة دورية.

وقال جيرد نيتكوفن، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الألمانية لدعم مرضى السرطان: "متعة الحركة هي في الواقع شيء متأصل فينا منذ ميلادنا.. ولكن لأسباب مختلفة ينسى الكثير من الأطفال متعة النشاط البدني ويكبرون ليصبحوا عازفين عن الحركة".

وجاء في بيان صدر عن الأسبوع الوطني للوقاية من السرطان أنه من المهم تحفيز الأطفال على ممارسة النشاط البدني

ويقام الأسبوع الوطني تحت عنوان "نتحرك معا - نقلل مخاطر الإصابة بالسرطان" اعتبارا من اليوم الاثنين حتى الأحد المقبل، وهو مبادرة من المؤسسة الألمانية لدعم مرضى السرطان ومركز أبحاث السرطان الألماني وجمعية السرطان الألمانية.

وبمناسبة أسبوع الوقاية تطلق المنظمات الثلاثة حملة تحت شعار "هل تريد مرافقتي؟" على شبكات التواصل الاجتماعي. وجاء في البيان إن الهدف هو تحفيز الناس لبعضهم البعض على ممارسة نشاط بدني سويا ومشاركة الأنشطة التي يمارسونها معا على منصات "إنستجرام" أو "فيسبوك" أو "أكس" أو "لينكد إن" تحت هاشتاج "#MitMirGehen" (#رافقني).

وكتبت المنظمات الثلاثة في البيان: "إذا مارست نشاطا بدنيا يوميا، يمكنك تقليل خطر الإصابة بالسرطان على المستوى الفردي... يمكن تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان الشائعة على وجه الخصوص مثل سرطان الثدي (بعد انقطاع الطمث) وسرطان القولون بنسبة تتراوح بين 20 و30% من خلال النشاط البدني". وأشار البيان في المقابل إلى أن ما يقدر بنحو 6% من جميع حالات السرطان الجديدة في ألمانيا ناجمة عن العزوف عن الحركة.

وبجانب الدعوة إلى ممارسة المزيد من الرياضة في المدارس، طالبت المنظمات بإتاحة عروض منخفضة التكلفة لتحفيز جميع الفئات العمرية على ممارسة الرياضة، مشيرة إلى أنه يمكن للبلديات على سبيل المثال توفير مسارات آمنة للدراجات ومسارات جري مضيئة.

وتشير المنظمات في البيان إلى منظمة الصحة العالمية التي توصي بممارسة 150 إلى 300 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أو 75 إلى 150 دقيقة من النشاط البدني المكثف أسبوعيا. وجاء في البيان أن ثلث النساء فقط وحوالي نصف الرجال يحققون هذه المدة.



