مقتل 14 شخصاً في غارات إسرائيلية على سوريا

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن إسرائيل نفذت عدة هجمات على ريف حماة في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، مما أدى إلى مقتل 14 شخصاً على الأقل. وقالت مصادر إن الهجمات استهدفت مركزًا عسكريًا كبيرًا للأبحاث.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" صباح اليوم الاثنين بأن عدد قتلى الغارات الإسرائيلية في محيط مصياف ارتفع إلى 14 قتيلا.

ونقلت "سانا" الاثنين عن مدير المستشفى الوطني في مصياف فيصل حيدر تأكيده ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على مواقع عدة في محيط مصياف إلى 14 قتيلا و43 جريحا بينهم 6 بحالة خطرة.



كما استهدفت إسرائيل أيضًا الدفاعات الجوية للجيش السوري وبعض القوات السورية.



