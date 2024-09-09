مقتل 14 شخصاً في غارات إسرائيلية على سوريا

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن إسرائيل نفذت عدة هجمات على ريف حماة في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، مما أدى إلى مقتل 14 شخصاً على الأقل. وقالت مصادر إن الهجمات استهدفت مركزًا عسكريًا كبيرًا للأبحاث.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" صباح اليوم الاثنين بأن عدد قتلى الغارات الإسرائيلية في محيط مصياف ارتفع إلى 14 قتيلا.
ونقلت "سانا" الاثنين عن مدير المستشفى الوطني في مصياف فيصل حيدر تأكيده ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على مواقع عدة في محيط مصياف إلى 14 قتيلا و43 جريحا بينهم 6 بحالة خطرة.
كما استهدفت إسرائيل أيضًا الدفاعات الجوية للجيش السوري وبعض القوات السورية.
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