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الرئيس الصيني يتعهد بتعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية

9/9/2024 2:16:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين أن الرئيس الصيني شي جين بينج تعهد بتعزيز " التواصل الاستراتيجي" مع كوريا الشمالية ، وذلك في رسالة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بمناسبة الذكرى الـ76 لتأسيس دولة كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الرسالة، الأولى من نوعها خلال ثمانية أشهر، جاءت في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين بيونج يانج وبكين توترا نسبيا على عكس تعزيز العلاقات العسكرية وأشكال التعاون الأخرى بين بيونج يانج وروسيا في ظل حرب موسكو مع أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية أن الرئيس الصيني قال في الرسالة إن الصين سوف تستمر في تعزيز العلاقات التقليدية مع كوريا الشمالية من خلال منظور استراتيجي وطويل المدى، في الوقت الذي تحيي فيه الدولتان هذا العام الذكرى الـ75 لإقامة علاقات دبلوماسية بينهما.

ونقلت الوكالة عن الرئيس الصيني القول " سوف نعمق التواصل الاستراتيجي ونعزز التعاون مع كوريا الشمالية في محاولة لترسيخ و تنمية العلاقات الودية بين الدولتين".

وهذه تعد أول رسالة يرسلها الرئيس الصيني للزعيم الكوري الشمالي منذ الأول من كانون الثاني/يناير الماضي، عندما أرسل له تهنئة بالعام الجديد.

MENAFN09092024000110011019ID1108650419

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