الرئيس الصيني يتعهد بتعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين أن الرئيس الصيني شي جين بينج تعهد بتعزيز " التواصل الاستراتيجي" مع كوريا الشمالية ، وذلك في رسالة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بمناسبة الذكرى الـ76 لتأسيس دولة كوريا الشمالية.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الرسالة، الأولى من نوعها خلال ثمانية أشهر، جاءت في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين بيونج يانج وبكين توترا نسبيا على عكس تعزيز العلاقات العسكرية وأشكال التعاون الأخرى بين بيونج يانج وروسيا في ظل حرب موسكو مع أوكرانيا.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية أن الرئيس الصيني قال في الرسالة إن الصين سوف تستمر في تعزيز العلاقات التقليدية مع كوريا الشمالية من خلال منظور استراتيجي وطويل المدى، في الوقت الذي تحيي فيه الدولتان هذا العام الذكرى الـ75 لإقامة علاقات دبلوماسية بينهما.
ونقلت الوكالة عن الرئيس الصيني القول " سوف نعمق التواصل الاستراتيجي ونعزز التعاون مع كوريا الشمالية في محاولة لترسيخ و تنمية العلاقات الودية بين الدولتين".
وهذه تعد أول رسالة يرسلها الرئيس الصيني للزعيم الكوري الشمالي منذ الأول من كانون الثاني/يناير الماضي، عندما أرسل له تهنئة بالعام الجديد.
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