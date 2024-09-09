الصين تنتزع صدارة بارالمبياد باريس بـ 220 ميدالية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 8 - 9 (كونا) -- تصدرت الصين قائمة ترتيب الدول المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية التي اختتمت منافساتها اليوم الاحد في باريس بـ220 ميدالية منها 94 ذهبية و76 فضية و50 برونزية.
وجاءت بريطانيا في المركز الثاني بـ124 ميدالية منها 49 ذهبية و44 فضية و31 برونزية تلتها الولايات المتحدة في المركز الثالث باجمالي 105 ميدالية منها 36 ذهبية و42 فضية و27 برونزية.
أما فرنسا الدولة المضيفة فحلت في المرتبة الثامنة باجمالي 75 ميدالية منها 19 ذهبية و28 فضية و28 برونزية.
وعن الدول العربية احتل المغرب صدارة الترتيب بمجموع 15 ميدالية منها 6 ذهبيات تلته الجزائر وتونس بمجموع 11 لكل منهما.
وخليجيا فازت الكويت والسعودية بميداليات كما فاز كل من الأردن والعراق ومصر ايضا بالميداليات.
وانطلقت في 28 اغسطس الماضي فعاليات الدورة بمشاركة رياضيين من جميع أنحاء العالم يتنافسون في 22 رياضة موزعة على مواقع استثنائية وشهيرة بالعاصمة الفرنسية مثل برج ايفل وقصر فرساي وقصر غران باليه. (النهاية)
م ع / ف ا س
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