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مدير منظمة الصحة العالمية: انهيار القطاع الصحي في السودان وتفاقم الأزمة الإنسانية

9/9/2024 12:06:23 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 8 - 9 (كونا) -- أعرب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم اليوم الاحد عن قلقه من تداعيات انهيار القطاع الصحي في السودان.
وقال أدهانوم في مؤتمر صحفي عقب انتهاء زيارته لمنطقة (بورتسودان) استمرت يومين "ان النظام الصحي في السودان يعاني من انهيار شبه كامل حيث توقفت 70 إلى 80 بالمئة من المؤسسات الصحية عن العمل".
وأوضح أن منظمة الصحة العالمية وثقت أكثر من 100 هجوم على الكوادر الصحية والعاملين في المجال الانساني بالسودان مشيرا إلى ان عدد ضحايا الحرب في السودان قد تجاوز 20 الف شخص.
واوضح ان زيارته للسودان تهدف إلى الدعوة لاتخاذ اجراءات عاجلة لتعزيز الدعم والموارد لمواجهة الازمة الانسانية المتفاقمة مؤكدا ان 7ر14 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدات الانسانية بتكلفة تقدر بـ7ر2 مليار دولار "لم نوفر منها سوى اقل من نصفها حتى الان".
وشدد على ان السودان بحاجة الى تعزيز قدرته على مواجهة الامراض وزيادة تغطية التطعيمات بالاضافة الى مزيد من الدعم الدولي وتفعيل فرق الاستجابة والتقصي لمكافحة الأوبئة.
واشار الى ان "السودان يواجه كارثة صحية وانسانية غير مسبوقة تترافق مع موجة نزوح تعتبر الاكبر على مستوى العالم".
وجدد تحذيره من ان الوضع في السودان لا يحظى بالاهتمام الكافي من المجتمع الدولي حيث يعاني الملايين من المجاعة وتفشي الأمراض بما في ذلك الكوليرا وحمى الضنك والحصبة وجدري القردة والملاريا.
ويواجه السودانيون في عدة مناطق نقصا حادا في الأدوية وارتفاعا كبيرا في أسعارها مما يجعلها خارج متناول اليد للكثيرين. (النهاية)

م ع م / س ع م



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