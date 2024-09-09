مدير منظمة الصحة العالمية: انهيار القطاع الصحي في السودان وتفاقم الأزمة الإنسانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الخرطوم - 8 - 9 (كونا) -- أعرب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم اليوم الاحد عن قلقه من تداعيات انهيار القطاع الصحي في السودان.
وقال أدهانوم في مؤتمر صحفي عقب انتهاء زيارته لمنطقة (بورتسودان) استمرت يومين "ان النظام الصحي في السودان يعاني من انهيار شبه كامل حيث توقفت 70 إلى 80 بالمئة من المؤسسات الصحية عن العمل".
وأوضح أن منظمة الصحة العالمية وثقت أكثر من 100 هجوم على الكوادر الصحية والعاملين في المجال الانساني بالسودان مشيرا إلى ان عدد ضحايا الحرب في السودان قد تجاوز 20 الف شخص.
واوضح ان زيارته للسودان تهدف إلى الدعوة لاتخاذ اجراءات عاجلة لتعزيز الدعم والموارد لمواجهة الازمة الانسانية المتفاقمة مؤكدا ان 7ر14 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدات الانسانية بتكلفة تقدر بـ7ر2 مليار دولار "لم نوفر منها سوى اقل من نصفها حتى الان".
وشدد على ان السودان بحاجة الى تعزيز قدرته على مواجهة الامراض وزيادة تغطية التطعيمات بالاضافة الى مزيد من الدعم الدولي وتفعيل فرق الاستجابة والتقصي لمكافحة الأوبئة.
واشار الى ان "السودان يواجه كارثة صحية وانسانية غير مسبوقة تترافق مع موجة نزوح تعتبر الاكبر على مستوى العالم".
وجدد تحذيره من ان الوضع في السودان لا يحظى بالاهتمام الكافي من المجتمع الدولي حيث يعاني الملايين من المجاعة وتفشي الأمراض بما في ذلك الكوليرا وحمى الضنك والحصبة وجدري القردة والملاريا.
ويواجه السودانيون في عدة مناطق نقصا حادا في الأدوية وارتفاعا كبيرا في أسعارها مما يجعلها خارج متناول اليد للكثيرين. (النهاية)
م ع م / س ع م
MENAFN09092024000071011013ID1108650254
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