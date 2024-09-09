3 قتلى و15 جريحا بغارات صاروخية إسرائيلية على وسط سوريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان 8 - 9 (كونا) -- أفادت السلطات السورية بأن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون بجروح في غارات بالصواريخ شنها الاحتلال الإسرائيلي ليل اليوم الأحد على مواقع عسكرية بوسط سوريا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلا عن "مصدر عسكري" القول "إنه في حوالي الساعة الحادية عشر من مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال غرب لبنان مستهدفا عددا من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى".
وأضافت أن الغارات الإسرائيلية أدت لمقتل ثلاثة أشخاص وأصابت 15 آخرين بجروح وأحدثت خسائر مادية.
وتابعت الوكالة أن "قوات الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها". (النهاية)
ع م ن / ه س ص
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