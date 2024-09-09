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3 قتلى و15 جريحا بغارات صاروخية إسرائيلية على وسط سوريا

9/9/2024 12:06:23 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان 8 - 9 (كونا) -- أفادت السلطات السورية بأن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون بجروح في غارات بالصواريخ شنها الاحتلال الإسرائيلي ليل اليوم الأحد على مواقع عسكرية بوسط سوريا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلا عن "مصدر عسكري" القول "إنه في حوالي الساعة الحادية عشر من مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال غرب لبنان مستهدفا عددا من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى".
وأضافت أن الغارات الإسرائيلية أدت لمقتل ثلاثة أشخاص وأصابت 15 آخرين بجروح وأحدثت خسائر مادية.
وتابعت الوكالة أن "قوات الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها". (النهاية)

ع م ن / ه س ص



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