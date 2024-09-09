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الأردن: حذرنا مرارا من تبعات التصعيد الإسرائيلي على المنطقة

9/9/2024 12:06:22 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 8 - 9 (كونا) -- قال الأردن اليوم الأحد إنه حذر مرارا وتكرارا من تبعات استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة والتصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وانعكاس ذلك على المنطقة برمتها.
جاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردية سفيان القضاة تحدث فيه عن حادثة إطلاق مواطن أردني النار في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي وأدت إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين.
وأكد القضاه أن الأردن مستمر في جهوده وتحركاته الإقليمية والدولية الهادفة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية وصولا إلى تهدئة شاملة وإطلاق جهد سياسي حقيقي يعيد الأمل بإمكانية تحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين ويحمي المنطقة كلها من تبعات استمرار التدهور الذي يكرس اليأس والتطرف ويفجر دوامات العنف والقتل ويدفع ثمنه الجميع.
وشدد على أن السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع ووقف انتشار العنف وتأجج الصراع في المنطقة.
وفي شأن حادث إطلاق النار قال المتحدث الأردني إن التحقيقات الأولية أشارت أن الحادث الذي قتل فيه مطلق النار أيضا عمل فردي مشددا على موقف بلاده الثابت في رفض وإدانة العنف واستهداف المدنيين لأي سبب كان والداعي إلى معالجة كل الاسباب والخطوات التصعيدية التي تولده.
وفي السياق ذاته ذكرت وزارة الداخلية الأردنية أن الجهات المعنية تتابع وضع سائقين أردنيين لا يزالان يخضعان للتحقيق لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خلفية حادثة إطلاق النار التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي أنه قد أفرج عن جميع السائقين الذين خضعوا للتحقيق مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لكشف جميع تفاصيل القضية. (النهاية)

ع م ن / ه س ص



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