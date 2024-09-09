موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الأحد الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - صدور مرسوم أميري بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد العتيقي.
الكويت - صدور مرسوم أميري بتعيين نورة الفصام وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار - بالإضافة إلى عملها - وزيرا للنفط بالوكالة.
الكويت - وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري يزور المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني لكرة القدم قبيل مباراته المرتقبة مع العراق في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 ويؤكد تقديم كل الدعم للمنتخب خلال مشواره بالتصفيات.
الخرطوم - جمعية العون المباشر الكويتية تبدأ توزيع مساعدات غذائية تكفي 12 ألف أسرة في السودان بتمويل قدره مليوني دولار أمريكي.
عمان - ثلاثة قتلى و 15 جريحا بغارات صاروخية شنها الاحتلال الإسرائيلي هذه الليلة على مواقع عسكرية بوسط سوريا.
غزة - استشهاد 33 فلسطينيا وإصابة 145 آخرين بجروح في مجازر إسرائيلية جديدة.
الجزائر - إعادة انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر لولاية ثانية بعدما حصل على 65ر94 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.
الرياض - رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله الغامدي يعلن أن قمة الذكاء الاصطناعي التي ستبدأ بعد غد الثلاثاء ستشهد توقيع 70 اتفاقية في الذكاء الاصطناعي حاليا ومستقبلا والاستخدام الأمثل له.
باريس - إسدال الستار على دورة الألعاب البارالمبية 2024 بحفل بهيج أقيم على "استاد دو فرانس" في ختام المنافسات التي ضمت 4400 رياضي من ذوي الهمم من مختلف دول العالم.
- الصين تنتزع صدارة بارالمبياد باريس بـ 220 ميدالية منها 94 ذهبية تليها بريطانيا بـ 124 ميدالية منها 49 ذهبية ثم الولايات المتحدة بـ 105 ميدالية منها 36 ذهبية. (النهاية) ه س ص
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