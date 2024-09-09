موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الأحد الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - صدور مرسوم أميري بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد العتيقي.

الكويت - صدور مرسوم أميري بتعيين نورة الفصام المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار - بالإضافة إلى عملها - وزيرا للنفط بالوكالة.

الكويت - وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري يزور المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني قبيل مباراته المرتقبة مع العراق في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 ويؤكد تقديم كل الدعم للمنتخب خلال مشواره بالتصفيات.

الخرطوم - جمعية العون المباشر الكويتية تبدأ توزيع مساعدات غذائية تكفي 12 ألف أسرة في السودان بتمويل قدره مليوني دولار أمريكي.

عمان - ثلاثة قتلى و 15 جريحا بغارات صاروخية شنها الاحتلال الإسرائيلي هذه الليلة على مواقع عسكرية بوسط سوريا.

غزة - استشهاد 33 فلسطينيا وإصابة 145 آخرين بجروح في مجازر إسرائيلية جديدة.

الجزائر - إعادة انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر لولاية ثانية بعدما حصل على 65ر94 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

الرياض - رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله الغامدي يعلن أن قمة الذكاء الاصطناعي التي ستبدأ بعد غد الثلاثاء ستشهد توقيع 70 اتفاقية في الذكاء الاصطناعي حاليا ومستقبلا والاستخدام الأمثل له.

باريس - إسدال الستار على دورة الألعاب البارالمبية 2024 بحفل بهيج أقيم على "استاد دو فرانس" في ختام المنافسات التي ضمت 4400 رياضي من ذوي الهمم من مختلف دول العالم.

- الصين تنتزع صدارة بارالمبياد باريس بـ 220 ميدالية منها 94 ذهبية تليها بريطانيا بـ 124 ميدالية منها 49 ذهبية ثم الولايات المتحدة بـ 105 ميدالية منها 36 ذهبية. (النهاية) ه س ص