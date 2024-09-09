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الفنانات و((السوشيال ميديا)).. ((المحاذرة)) ضرورية

9/9/2024 12:04:26 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بيروت - بولين فاضل
لا تختلف فنانتان على أن الزمن الراهن هو زمن «السوشيال ميديا» بحسناته وسيئاته التي تحتم بطبيعة الحال «المحاذرة» كي لا تذهب الحسنات في مهب السيئات، معادلة صعبة تحاول بعض الفنانات التعامل معها من خلال عدم الانغماس كثيرا في عالم افتراضي وعدم السماح لأولادهن بأن يكن جزءا منه وعرضة لمخاطره.
البداية مع الممثلة نادين نسيب نجيم التي تميل إلى وصف «السوشيال ميديا» بالكذبة الكبيرة، والتي ترفض أن تترك تداعياتها السلبية على حياتها. وبحسب نادين، فإن كل مبالغة تراها على «السوشيال ميديا» تعني وجود خلل ما وبعد عن الحقيقة، لان ليس كل ما ينشر من صور هو انعكاس صادق للحقيقة.
الفنانة نيكول سابا من جهتها حريصة مع زوجها يوسف الخال على إخفاء ابنتهما الوحيدة عن الإعلام والمواقع التواصلية، وهي ترى أن «السوشيال ميديا» تحوي من هم قليلو الأدب، والذين يعلقون كيفما كان على الآخرين، لاسيما على أطفال الفنانين، وهي من هذا المنطلق تخاف على ابنتها وتحميها بعدم إظهارها عبر الإعلام.
الممثلة ومقدمة البرامج إيمية صياح قريبة وبعيدة في آن من «السوشيال ميديا»، فهي كما تقول، لا تحب الحضور الكثيف على المنصات التواصلية، وتتبع إحساسها لا إستراتيجية معينة في التعامل معها، فإن شعرت بالرغبة في مشاركة الناس صورا أو لحظات عائلية معينة، فعلت ذلك، وإلا لا تنشر شيئا لمجرد النشر.
وبحسب إيمية، فإن «السوشيال ميديا» صارت من البديهيات في الحياة، وقد أعطت منبرا لأي كان لكي يكتب ويعلق بلا حدود، وبالرغم من جوانب إيجابية فيها، غير أنها سمحت لأشخاص متخفين وراء الشاشة بأسماء مستعارة بنشر الحقد والأذى والسواد، وهو جانب مظلم تخشاه وتخشى على أولادها مستقبلا منه.
بدورها، الفنانة ورد الخال لها انتقاداتها لعالم «السوشيال ميديا»، وهي تعتبر أنه لا يشبه الناس الذين نلتقيهم على الطرقات، وهو عالم افتراضي غير حقيقي.
أما الممثلة داليدا خليل، فهي تدير حساباتها التواصلية بنفسها ولا تميل إلى تسليمها لطرف آخر، لكنها من القائلين إنه لا يعود إلى «السوشيال ميديا» أن تحدد من نكون، بل يعود لنا تحديد ذلك.
وتتأسف داليدا لكون معيار نجاح أي فنان اليوم بات مرتبطا بمدى حضوره على «السوشيال ميديا» وكم يملك من متابعين وكم هو شاطر على «إنستغرام» وقوي على «تيك توك»، بينما النجاح الحقيقي هو غير ذلك تماما في رأيها.

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