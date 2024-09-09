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النشمي: ((مدرسة النخبة)) اجتماعي ممتع

9/9/2024 12:04:26 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) سماح جمال
كشف المؤلف محمد النشمي لـ «الأنباء» عن عمله الجديد «مدرسة النخبة» من إخراج شملان النصار، ومن المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني، وتدور أحداثه حول حياة مجموعة من المراهقين في إطار اجتماعي ممتع. ولفت النشمي الى أن المدرسة التي تدور فيها الأحداث ليست موجودة في الواقع.
من ناحية أخرى، أعلن النشمي عن بدء تصوير مسلسل «بوالبنات» قريبا، ومن المقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني القادم، وهو من إخراج محمد القفاص، ومن بطولة إبراهيم الحربي، شيماء علي، هبة الدري، فتات، صمود المؤمن، شوق الهادي، فهد باسم، طلال باسم. وعن قصة العمل، لفت النشمي إلى أنها تدور في إطار اجتماعي عن المشاكل العائلية وما يترتب على حياة أفراد العائلة.
كما كشف النشمي عن تحضيراته لعمل درامي مع المخرج مناف عبدال، وبطولة واحد من أكبر نجوم الدراما الخليجية.

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