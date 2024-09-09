النشمي: ((مدرسة النخبة)) اجتماعي ممتع

(MENAFN
- Al-Anbaa)
سماح جمال
كشف المؤلف محمد النشمي لـ «الأنباء» عن عمله الجديد «مدرسة النخبة» من إخراج شملان النصار، ومن المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني، وتدور أحداثه حول حياة مجموعة من المراهقين في إطار اجتماعي ممتع. ولفت النشمي الى أن المدرسة
التي تدور فيها الأحداث ليست موجودة في الواقع.
من ناحية أخرى، أعلن النشمي عن بدء تصوير مسلسل «بوالبنات» قريبا، ومن المقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني القادم، وهو من إخراج محمد القفاص، ومن بطولة إبراهيم الحربي، شيماء علي، هبة الدري، فتات، صمود المؤمن، شوق الهادي، فهد باسم، طلال باسم. وعن قصة العمل، لفت النشمي إلى أنها تدور في إطار اجتماعي عن المشاكل العائلية وما يترتب على حياة أفراد العائلة.
كما كشف النشمي عن تحضيراته لعمل درامي مع المخرج مناف عبدال، وبطولة واحد من أكبر نجوم الدراما الخليجية.
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