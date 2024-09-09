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رؤية الكويت 2035

9/9/2024 12:04:24 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) البعض يتحدثون اليوم عن الحكومة التي مضى على تشكيلها أكثر من 100 يوم، والتي جاءت بعد الخطاب السامي الذي تضمن الأمر الأميري بحل مجلس الأمة في ظروف تاريخية معينة ومنعطف رأى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد فيه أن الحل هو الحل للخروج من أزمة أخرت البلاد والعباد والمشاريع التنموية وعجلة الحياة في جميع المجالات في الكويت.
وعندما أرى هذا البعض خلال حديثه هذا يوجه الانتقاد والملاحظات على أداء الحكومة ويطرح التساؤلات عن الإنجازات وتطبيق خطة الحكومة على أرض الواقع، فإنه يجب القول إن هؤلاء ينسون أن الحكومة حملت تركة ثقيلة تراكمت على مدار فترة طويلة من البطء في الإجراءات والحاجة إلى مزيد من الجدية والقرارات في تطبيق القوانين، ولكن الآن نرى الأمل في القرارات الجديدة من ناحية تطبيق القوانين في الوزارات والهيئات والمحاسبة الجادة لكل من تسول له نفسه التعدي على المال العام أو مخالفة إدارية في منظومة العمل.
إنه من الإنصاف إعطاء الحكومة المدة الكافية للعمل وتطبيق الرؤى والخطط، ولا نستطيع الحكم إلا بعد المدة الكافية التي قد تقدر بستة أشهر إلى سنة على الأقل لترى القرارات ويلمس المواطن التغيير للأفضل. إن الحكومة تملك الأدوات من الناطق الرسمي لشرح القرارات والخطط للمواطنين ليكون المواطن على دراية بها، وللاطلاع على سير العمل ومدى التقدم في المشاريع والخطط التنموية ليشعر أن هناك إنجازا على أرض الواقع.
ويجب علينا نحن المواطنين الحذر من الوقوع تحت تأثير الحسابات الوهمية التي تلعب دورا أساسيا في نشر الإحباط وتتطلب مزيدا من الجهود في التصدي لها والتعليق على الأخبار والإشاعات الكاذبة في الدولة.
شخطة قلم: عندما نؤمن بأنفسنا أننا نستطيع النجاح، ولدينا أمثلة واقعية تجربة اليابان وسنغافورة في التطور والنهضة عندما أسست منظومة التعليم لتنافس دول العالم، ندرك تماما أننا نملك الإمكانات المادية والبشرية والعقول لتطبيق رؤية الكويت 2035.

MENAFN09092024000130011022ID1108650224

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