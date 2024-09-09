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((الباب المفتوح)) وحلّ مشاكل المواطنين

9/9/2024 12:04:24 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدأت الحكومة بتنفيذ التوجيهات السامية والإيعاز للوزراء في الجهات الحكومية المختلفة بتطبيق سياسة الباب المفتوح، وتلمس حاجة المواطنين والعمل على حلها.
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله وجه أكثر من مرة وزراء الحكومة ليقوموا باستقبال المواطنين، والاستماع لهم والنظر في مشاكلهم والسعي لحلها وفق الأطر القانونية.
وهكذا بدأ بعض الوزراء، وعن طريق التطبيق الحكومي «سهل»، باستقبال طلب مقابلة المواطنين والعمل على تحديد موعد لهم من قبل إدارات مكاتبهم للالتقاء بهم لاستعراض قضاياهم على أصحاب القرار بالوزارة لإيجاد الحلول المناسبة لها، وبعيدا عن الواسطة والمحسوبية.
هذا التوجه يسجل لسمو رئيس الوزراء، ونتمنى أن يتم التوسع في هذا الأمر حتى يشمل جميع الوزراء بأن يشرعوا أبوابهم للمواطنين والاستماع عن قرب للناس، على أن يتم تقييم هذا الجهد من الوزراء حتى يسهم ذلك في حل أي مشاكل ووقف أي تعطيل لمصالح المواطنين.
نتمنى كذلك التأكد من فتح أبواب الوزراء للمواطنين والطلب منهم تقديم تقارير شهرية متعلقة بمعاملات المواطنين المنجز منها، والمحال للدراسة، وذلك حتى يتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ليؤدي ذلك إلى مزيد من الإنجاز في تلمس حاجات المراجعين.

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