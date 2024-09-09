Monday, 09 September 2024 09:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المواطن.. والعودة إلى المدارس

9/9/2024 12:04:23 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مع انطلاق صافرة العد التنازلي لبداية العام الدراسي الجديد 2024/2025، تعود الهواجس الشعبية لدى الأسرة الكويتية، فالعودة الشاملة إلى المدارس تتطلب الجاهزية شبه الشاملة وإن لم تكن إلى الآن الكثير من النقاط تحتاج الى مزيد من الجهود من أجل إتمام الاستعداد.
وحينما نتحدث عن العودة الشاملة إلى المدارس نتحدث هنا عن جاهزية المدارس والطواقم التربوية والتعليمية والمرافق المدرسية، ونأمل بذل القيادة الجديدة للوزارة مزيدا من الجهود في تصحيح مسارات كثيرة، منها الجاهزية الكاملة للمدارس الحكومية، وكنت قد كتبت مقالا عام 2022 في «الأنباء» عن الهواجس الشعبية للمواطن الكويتي، منها الازدحام المروري، ناهيك عن وضع جيب المواطن تحت قيد «المستلزمات المدرسية» فقد بدأت الحملات الترويجية والدعائية لتسوق القرطاسية والمستلزمات المدرسية من حقائب وأدوات الطالب والمعلم وغيرها.
ومع الإعلان التجاري للكثير من الجمعيات التعاونية والأسواق الشعبية والمكتبات عن «مهرجانات القرطاسية» يتوجس أولياء الأمور من رفع الأسعار وجودة المنتج عند الشراء، ووزارة التجارة مشكورة قد أعلنت عن متابعتها للموضوع بشكل دقيق مما يطمئن المواطن الكويتي بأن موجة التلاعب بالأسعار ستكون مقيدة بالإجراءات الحكومية والقانونية، وتبلورت الجهود بجولات تفتيشية على الأسواق المركزية وأسواق مستلزمات القرطاسية في جميع المحافظات استعدادا للعودة للمدارس، مما يبشر بألا يفاجأ المواطن بأسعار مرتفعة وخيالية بإذن الله.
وفي نفس السياق، أتمنى على إدارات المدارس تسهيل نقل الطلبة من مدرسة إلى أخرى، وكما تحدثنا عن جاهزية المدارس نتمنى أيضا على السلطات ذات الصلة مزيدا من الجدية في العمل على حل الأزمة المرورية المصاحبة لبداية العام الدراسي، وتوفير حلول فعالة لتخفيف الازدحام وتحسين تدفق حركة المرور في هذه الفترة الحرجة، آملين أن يقلل ذلك من الحوادث المؤسفة والمؤلمة من جراء الازدحام المروري، وأن يكون عاما دراسيا جديدا حافلا بتخطي الكثير من الأزمات التي يعاني منها المواطن الكويتي مع العودة إلى المدارس كل عام جديد.

[email protected]

MENAFN09092024000130011022ID1108650222

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث