المواطن.. والعودة إلى المدارس

(MENAFN
- Al-Anbaa) مع انطلاق صافرة العد التنازلي لبداية العام الدراسي الجديد 2024/2025، تعود الهواجس الشعبية لدى الأسرة الكويتية، فالعودة الشاملة إلى المدارس تتطلب الجاهزية شبه الشاملة وإن لم تكن إلى الآن الكثير من النقاط تحتاج الى مزيد من الجهود من أجل إتمام الاستعداد.
وحينما نتحدث عن العودة الشاملة إلى المدارس نتحدث هنا عن جاهزية المدارس والطواقم التربوية والتعليمية والمرافق المدرسية، ونأمل بذل القيادة الجديدة للوزارة مزيدا من الجهود في تصحيح مسارات كثيرة، منها الجاهزية الكاملة للمدارس الحكومية، وكنت قد كتبت مقالا عام 2022 في «الأنباء» عن الهواجس الشعبية للمواطن الكويتي، منها الازدحام المروري، ناهيك عن وضع جيب المواطن تحت قيد «المستلزمات المدرسية» فقد بدأت الحملات الترويجية والدعائية لتسوق القرطاسية والمستلزمات المدرسية من حقائب وأدوات الطالب والمعلم وغيرها.
ومع الإعلان التجاري للكثير من الجمعيات التعاونية والأسواق الشعبية والمكتبات عن «مهرجانات القرطاسية» يتوجس أولياء الأمور من رفع الأسعار وجودة المنتج عند الشراء، ووزارة التجارة مشكورة قد أعلنت عن متابعتها للموضوع بشكل دقيق مما يطمئن المواطن الكويتي بأن موجة التلاعب بالأسعار ستكون مقيدة بالإجراءات الحكومية والقانونية، وتبلورت الجهود بجولات تفتيشية على الأسواق المركزية وأسواق مستلزمات القرطاسية في جميع المحافظات استعدادا للعودة للمدارس، مما يبشر بألا يفاجأ المواطن بأسعار مرتفعة وخيالية بإذن الله.
وفي نفس السياق، أتمنى على إدارات المدارس تسهيل نقل الطلبة من مدرسة إلى أخرى، وكما تحدثنا عن جاهزية المدارس نتمنى أيضا على السلطات ذات الصلة مزيدا من الجدية في العمل على حل الأزمة المرورية المصاحبة لبداية العام الدراسي، وتوفير حلول فعالة لتخفيف الازدحام وتحسين تدفق حركة المرور في هذه الفترة الحرجة، آملين أن يقلل ذلك من الحوادث المؤسفة والمؤلمة من جراء الازدحام المروري، وأن يكون عاما دراسيا جديدا حافلا بتخطي الكثير من الأزمات التي يعاني منها المواطن الكويتي مع العودة إلى المدارس كل عام جديد.
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