(MENAFN
- Al-Anbaa) لا تلومونا لوترنمنا بحب الأوطان وغريزة الانسان كالطير وسعادته بالعش الهادئ!
الأوطان كذلك سواء خارطة فردية أوتجمعات بشرية، أو مجموعات انسانية، هذا ما يحدث لو تقابلنا صدفة خارج ديرتنا بالطائرة، والفنادق، والأسواق، والملاعب وغيرها من ديوانيات الخارج، مؤقتة أودائمة، لابد من التعارف لابراز التآلف بنبرة الصوت وتحرك المشاعر «وكل إناء بما في ينضح!» (بالكويتي للقلوب شواهد!).
تفرز اللقاءات معادن الناس وتقاربهم بتجاربهم، وتفرز كذلك صحبتكم المؤقتة، أو الدائمة.
نعود لعنوان المقال وتجارب البعض ممن التقيناهم في آخر مواسم الأسفار، تجربة يرويها صديق من مرضى السكر في بلد سياحي متوسط المستوى عندما تعرض لأعراض المرض بأحد المجمعات التجارية ناسيا جهاز الفحص بفندقه!
حاول الاستعانة بدخول الصيدليات والمختبرات العلاجية الصحية، كما هو الحال بالكويت حيث توافر المطلوب للحالات الطارئة، ولكن تعذر ذلك وغابت الإمكانات كافة عن مساعدته لعدم توافر ذلك، بل كان البعض لديه المطلوب لكن نظامهم لا يسمح بذلك، مما استدعى نخوة البعض من مواطنيه حتى يتم نقله بسيارتهم إلى أقرب مركز طبي مدفوع الثمن لعلاجه، ولسان حاله وهاجس نفسه يقول «بلادي، بلادي، بلادي».
الله لا يغير علينا وأمثالنا إخوة النخوة.
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