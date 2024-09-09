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بلادي بلادي بلادي

9/9/2024 12:04:23 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) لا تلومونا لوترنمنا بحب الأوطان وغريزة الانسان كالطير وسعادته بالعش الهادئ!
الأوطان كذلك سواء خارطة فردية أوتجمعات بشرية، أو مجموعات انسانية، هذا ما يحدث لو تقابلنا صدفة خارج ديرتنا بالطائرة، والفنادق، والأسواق، والملاعب وغيرها من ديوانيات الخارج، مؤقتة أودائمة، لابد من التعارف لابراز التآلف بنبرة الصوت وتحرك المشاعر «وكل إناء بما في ينضح!» (بالكويتي للقلوب شواهد!).
تفرز اللقاءات معادن الناس وتقاربهم بتجاربهم، وتفرز كذلك صحبتكم المؤقتة، أو الدائمة.
نعود لعنوان المقال وتجارب البعض ممن التقيناهم في آخر مواسم الأسفار، تجربة يرويها صديق من مرضى السكر في بلد سياحي متوسط المستوى عندما تعرض لأعراض المرض بأحد المجمعات التجارية ناسيا جهاز الفحص بفندقه!
حاول الاستعانة بدخول الصيدليات والمختبرات العلاجية الصحية، كما هو الحال بالكويت حيث توافر المطلوب للحالات الطارئة، ولكن تعذر ذلك وغابت الإمكانات كافة عن مساعدته لعدم توافر ذلك، بل كان البعض لديه المطلوب لكن نظامهم لا يسمح بذلك، مما استدعى نخوة البعض من مواطنيه حتى يتم نقله بسيارتهم إلى أقرب مركز طبي مدفوع الثمن لعلاجه، ولسان حاله وهاجس نفسه يقول «بلادي، بلادي، بلادي».
الله لا يغير علينا وأمثالنا إخوة النخوة.

MENAFN09092024000130011022ID1108650221

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