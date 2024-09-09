Monday, 09 September 2024 09:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شرطة النجدة ذراع ((الداخلية)) المتحرك

9/9/2024 12:04:23 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) الإدارة العامة لشرطة النجدة تعتبر وبحق ركنا أساسيا من أركان المنظومة الأمنية، والذراع الأمنية المتحركة لوزارة الداخلية وعينها اليقظة، نظرا لطبيعة عملها وأسلوب انتشار دورياتها ولدورها الأمني المساند للأجهزة الأمنية والمرورية، وتحظى بدعم وزيارات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أسوة ببقية القطاعات الأخرى.
لرجال شرطة النجدة ايضا دور بارز في الأمن الوقائي من خلال انتشارهم في الطرقات والمناطق السكنية، ودور كبير في الضبط والربط المروري واقامة حملات تفتيشية وتقديم الدعم والإسناد للقطاعات الأمنية وغير الأمنية، اذ تشكل اسنادا لمهام تقوم بها جهات غير أمنية مثل حملات لبلدية الكويت او وزارة التجارة وغيرها هذا إلى جانب دورها الكبير في تقديم المساعدات للمواطنين والمقيمين على حدا سواء وكثيرا ما نشاهد دورية نجدة تقف ويعرض العاملين عليها للخطر وذلك لتقديم المساعدة لشخص تعطلت سيارته او للتعامل مع حوادث سير.
مساء يوم الخميس الماضي تعرضت لموقف خطير اذا تعطلت سياراتي على احدى الطرق السريعة بشكل مفاجئ وكاد هذا العطل وفي توقيت تكثر فيه حركة السير أن يحدث مشكلة للمركبات القادمة ومن دون اي تردد لم أجد امامي سوى خيار وحيد وفاعل الا وهو الاتصال بعمليات وزارة الداخلية والتي كعادتها تجاوبت مع اتصالي بسرعة البرق وخلال اقل من دقيقتين وجدت مركبتين لشرطة نجدة العاصمة تقوم بدور وان كان دورا خطيرا ويعرض حياتهم للخطر ولكن هذا قدر رجال الأمن، فقام رجال دورتي النجدة مشكورين بتوفير الأمان لمستخدمي الطريق ولمنع الاصطدام بالسيارة التي اختارت منتصف الطريق السريع كي تتعطل بي. وبهذه المناسبة، فإني اتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع رجال شرطة النجدة على اداء واجبهم بكل كفاءة واقتدار وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على دور رجالات وزارة الداخلية والتضحية بأنفسهم لأجل اداء رسالتهم والوفاء بقسمهم.
‏‎يقول النبي صلى الله عليه وسلم «من لا يشكر الناس لا يشكر الله»، لذا فإنني اتوجه بالشكر إلى الاخ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات والمرور اللواء يوسف الخدة، والى مدير عام الإدارة العامة لشرطة النجدة العميد فارس القحطاني، ومدير نجدة العاصمة العميد الخلوق هملان الهملان، والملازم اول حسين رياض القطان، والشرطي نواف سالم الرشيدي، قائدي الدورية رقم 10772 ووكيلي ضابط، محمد بدر صقر الجمهور وعبدالله حسن عشوي، قائدي الدورية رقم 10682.
واحقاقا للحق، فإن ما قام به رجال النجدة في هذا الموقف لم ينطلق من صفتي الوظيفية كفريق متقاعد في وزارة الداخلية ولكن لكوني شخصا طلب المساعدة، حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة سيدي صاحب السمو الأمير المفدى الشيخ مشعل الأحمد وسيدي ولي عهده الأمين سمو الشيخ صباح الخالد، حفظهما الله ورعاهما.
آخر الكلام: العقيد عثمان الغريب من الكفاءات الوطنية التي اجادت في ابراز الجهد الأمني لكل قطاعات وزارة الداخلية وله اطلالة متميزة وأبارك له تعيينه مديرا لإدارة الاعلام الأمني، كل التوفيق والأمنيات الطيبة له.

MENAFN09092024000130011022ID1108650220

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث