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العمل الخيري والفلسفة الرأسمالية

9/9/2024 12:04:23 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) «1.3 مليار شخص حول العالم يعيشون في ظلام» و«نورك كافي» كانت هذه العبارات التحفيزية الجميلة لأهمية إطفاء الأنوار التي رأيتها هنا في الكويت في جمعية العون المباشر، التي أسسها الراحل د.عبدالرحمن السميط، رحمه الله.
الرسالة واضحة: علينا الاستفادة من الموارد المتاحة بعقلانية دون تبذير، وتعزيز الوعي بالحاجة إلى الطاقة في مختلف أنحاء العالم. هذه الفكرة تعكس أهمية العمل الجماعي والوعي البيئي، حيث يمكن لكل فرد أن يسهم في إحداث تغيير إيجابي من خلال اتخاذ خطوات بسيطة مثل إطفاء الأنوار عندما لا نحتاج إليها.
تذكرت أيضا زيارتي لأحد الجهات البحثية في الولايات المتحدة، وهي شركة «ويستات» (Westat) المملوكة للموظفين والتي يعمل بها حوالي 2000 موظف. أثناء الجولة، وعند مغادرتنا مركز الاتصال، قال أحدهم «هيا نطفئ الأنوار، فنحن ندفع ثمنها» (We pay for it). كانت هذه العبارة تعكس وعيا بالمسؤولية تجاه الموارد، ولكنها أيضا تظهر الفلسفة الرأسمالية التي تسلط الضوء على البعد الاقتصادي لتحقيق الربحية من خلال تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، مما ينعكس في سلوكيات الموظفين ووعيهم بأهمية الاستخدام الأمثل للموارد.
حتى لا يبدو أنني أريد أن أقارن بسلبية على القطاع الخاص، فلابد من التوضيح أن الفروقات بين العمل الخيري والفلسفة الرأسمالية تتجاوز مجرد الأهداف. فالمؤسسات الخيرية تسعى إلى تحقيق تأثير اجتماعي إيجابي، وغالبا ما تعتمد على التبرعات والدعم المجتمعي لتحقيق أهدافها، بينما تركز المؤسسات الرأسمالية على تحقيق العوائد المالية ورضا المساهمين. ومع ذلك، يمكن أن تتداخل الأهداف في بعض الأحيان، حيث تسعى بعض المؤسسات إلى دمج الأبعاد الاجتماعية في استراتيجياتها التجارية، مما يؤدي إلى ظهور نماذج جديدة مثل «الربح مع الغرض» أو «الاستثمار الاجتماعي».
في النهاية، يكمن التحدي في كيفية تحقيق توازن بين هذين الاقترابين. يجب أن نتعلم من التجارب المختلفة لكل من العمل الخيري والرأسمالي، بحيث نستفيد من الدروس المستفادة من كلا النموذجين لتحقيق أهداف مستدامة تخدم المجتمع ككل. على سبيل المثال، يمكن للمؤسسات الخيرية أن تستلهم من الفلسفة الرأسمالية في كيفية إدارة الموارد بكفاءة، بينما يمكن للمؤسسات الرأسمالية أن تتبنى قيم العمل الخيري وتعزز من تأثيرها الاجتماعي.
إن إدراك هذه الفروق والفرص يمكن أن يؤدي إلى بيئة عمل أكثر تكاملا، حيث يتمثل الهدف النهائي في تحسين جودة الحياة للجميع. لذا، يجب أن ندعو إلى تعاون أكبر بين هذه النماذج، وتعزيز الحوار بين المؤسسات المختلفة، مما يسهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة ووعيا.
عندما نتحدث عن العمل الخيري والرأسمالي، يجب أن نتذكر أن كلاهما يلعب دورا حيويا في تشكيل المجتمع. من خلال الفهم العميق للاختلافات والفرص بين هذين الاقترابين، يمكننا تحقيق التوازن الذي يخدم المجتمع بأفضل صورة، حتى لو كان العمل الخيري أقرب لقلوبنا.

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