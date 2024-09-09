القائم بأعمال السفارة العراقية في الأردن يزور وفد منتخب الناشئين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قام القائمُ بأعمالِ السفارةِ العراقيّة في الأردن أحمد الجربا، مساء اليوم الأحد، بزيارةِ وفد منتخب
العراق للناشئين في مقرِّ إقامته، برفقة مسؤولِ الإعلام في السفارة، وكان في استقباله عضو الاتحاد العراقيّ لكرة القدم
((خلف جلال)). وقدّم القائمُ بالأعمال التهنئةَ للمنتخبِ على الأداءِ المُتميزِ في البطولة، وطالبهم بتجاوزِ العقبات التي حصلت فيها. كما أعربَ عن أسفِ السفارة لما حصلَ للمنتخبِ من ظلمٍ في هذه البطولة، والإقصاء الذي تعرضوا له. وأكد الجربا: إن هذه المجموعةَ لها مستقبلٌ واعدٌ مع الكرةِ العراقيّة. مشيداً بالجُهودِ التي بذلت من الملاكين التدريبيّ والإداريّ، وبجهود الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم الذي اتخذ قراراً حازماً بتعليقِ نشاطاته في بطولةِ غرب آسيا بعد الظلمِ والإجراءِ التعسفيّ بإقصاء منتخبِ الناشئين من نصف نهائي البطولة. من جانبه، قدّم عضو اتحاد الكرة خلف جلال شكره للقائم بالأعمالِ وأركان السفارة الذين لم ينقطعوا بالسؤالِ والمُساندةِ لمنتخِب الناشئين والتواجد طيلة أيام البطولة. مبيناً: إن اللاعبين قدّموا أداءً بطولياً، وإن اتحادَ الكرة سيبقى داعمًا للمنتخب، خصوصاً أن المنتخبَ تنتظره مشاركة مهمة ضمن تصفياتِ كأس آسيا الشهر المُقبل.
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