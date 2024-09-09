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القائم بأعمال السفارة العراقية في الأردن يزور وفد منتخب الناشئين

9/9/2024 12:04:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قام القائمُ بأعمالِ السفارةِ العراقيّة في الأردن أحمد الجربا، مساء اليوم الأحد، بزيارةِ وفد منتخب العراق للناشئين في مقرِّ إقامته، برفقة مسؤولِ الإعلام في السفارة، وكان في استقباله عضو الاتحاد العراقيّ لكرة القدم ((خلف جلال)). وقدّم القائمُ بالأعمال التهنئةَ للمنتخبِ على الأداءِ المُتميزِ في البطولة، وطالبهم بتجاوزِ العقبات التي حصلت فيها. كما أعربَ عن أسفِ السفارة لما حصلَ للمنتخبِ من ظلمٍ في هذه البطولة، والإقصاء الذي تعرضوا له. وأكد الجربا: إن هذه المجموعةَ لها مستقبلٌ واعدٌ مع الكرةِ العراقيّة. مشيداً بالجُهودِ التي بذلت من الملاكين التدريبيّ والإداريّ، وبجهود الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم الذي اتخذ قراراً حازماً بتعليقِ نشاطاته في بطولةِ غرب آسيا بعد الظلمِ والإجراءِ التعسفيّ بإقصاء منتخبِ الناشئين من نصف نهائي البطولة. من جانبه، قدّم عضو اتحاد الكرة خلف جلال شكره للقائم بالأعمالِ وأركان السفارة الذين لم ينقطعوا بالسؤالِ والمُساندةِ لمنتخِب الناشئين والتواجد طيلة أيام البطولة. مبيناً: إن اللاعبين قدّموا أداءً بطولياً، وإن اتحادَ الكرة سيبقى داعمًا للمنتخب، خصوصاً أن المنتخبَ تنتظره مشاركة مهمة ضمن تصفياتِ كأس آسيا الشهر المُقبل.

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