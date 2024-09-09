النشامى يتخلص من آثار التعادل أمام الكويت قبل لقاء فلسطين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عقبة العبادي
كوالالمبور - يضع المنتخب الوطني لكرة القدم
اليوم الإثنين آخر لمساته على تحضيراته الفنية والبدنية تأهباً لمواجهة شقيقه الفلسطيني عند الساعة الخامسة مساء الثلاثاء بتوقيت الأردن لحساب الجولة الثانية من الدور الثالث للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب جمال سلامي خلال التدريب الذي سيقام على ستاد كلفا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث تقام المباراة، إلى تثبيت خياراته البشرية والتكتيكية بغرض الظهور بالشكل الذي سيتيح له تحقيق نتيجة إيجابية أمام فلسطين وتعويض التعادل 1-1 مع الكويت في الجولة الأولى من التصفيات.
وقبل تدريب اليوم، أجرى“النشامى” أمس وحدة تدريبية على ملعب جامعة ملايا بمشاركة كافة اللاعبين الـ25 الذي تضمهم التشكيلة المستثنى منها موسى التعمري بسبب عدم توجهه برفقة المنتخب إلى ماليزيا للإصابة التي كان تعرض لها أمام الكويت.
وأقيم التدريب وسط أجواء أظهرت أن“النشامى” تخلصوا من آثار التعادل مع الكويت الذي خالف الطموحات والتوقعات، ما يؤشر أيضا إلى مساعي اللاعبين الجادة للعودة إلى عمان بثلاث نقاط تعزز من موقعه على ترتيب المجموعة الثانية التي يتصدرها المنتخب العراقي برصيد 3 نقاط مقابل نقطة لكل من الأردن والكويت وفلسطين وكوريا الجنوبية وأخيراً عمان بدون نقاط.
وكانت مباريات الجولة الأولى شهدت فوز العراق على عمان 1-0، وتعادل الأردن والكويت 1-1، تعادل كوريا الجنوبية وفلسطين 0-0.
وحسب نظام التصفيات تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة ستة منتخبات يتأهل أول وثاني فريق في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.
وركز سلامي خلال التمرين على الجانبين الفني والتكتيكي، إضافة إلى مطالعة أوراق منتخب فلسطين، وطالب اللاعبين باستغلال الفرص المتاحة ومحاولة تسجيل هدف مبكر.
ويمتلك سلامي عدة خيارات للتشكيلة القادرة على العودة بنقاط المباراة بوجود كافة اللاعبين وهم يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، عبد الله نصيب“ديارا”، سعد الروسان، يزن العرب، محمد أبو النادي، سالم العجالين، حسام أبو ذهب، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، رجائي عايد، محمود شوكت، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، محمود مرضي، عارف الحاج، علي علوان، عبد الله العطار، رزق بني هاني ويزن النعيمات.
من جانبه، يواصل المنتخب الفلسطيني تدريباته بحثاً عن تحقيق نتيجة إيجابية إضافية للتعادل المميز مع كوريا الجنوبية بالجولة الأولى للتقدم بموقعه على سلم ترتيب المجموعة.
وتضم قائمة الفريق كلا من رامي حمادة، براء خروب، توفيق علي، مصعب البطاط، ياسر حمد، علي ربعي، محمد خليل، ميلاد ترمانيني، كاميلو سالدانا، سامر زبيدي، عميد محاجنة، جوناثان زوريلا، سامر الجندي، موسى فيراوي، مصطفى زيدان، محمد باسم، تامر صيام، عدي خروب، محمود أبو وردة، محمد درويش، عطاء جابر، عمر فرج، زيد القنبر، عدي الدباغ، وسام أبو علي.
على الصعيد الإداري، سيعقد اليوم الاجتماع الفني والتنسيقي للمباراة وكذلك المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي المنتخبين المغربي جمال سلامي والتونسي مكرم ديوب للحديث عن الأمور الفنية للمباراة.
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