لؤي العمايرة يكتب: إنجازات السلة وحلم النشامى

MENAFN - Alghad Newspaper) لؤي العمايرة

لؤي العمايرة

عندما تتصدى كرة السلة الأردنية، لرفع علم الوطن عاليا في أكبر محفل عالمي في اللعبة، ممثلا بكأس العالم ولمرات متكررة، فهذا يعني أن هناك جهدا وفكرا وعملا احترافيا وتضحيات تبذلها منظومة اللعبة، في سبيل تحقيق هذه الإنجازات التي وضعت كرة السلة الأردنية في صدارة فرق الألعاب الجماعية المحلقة في سماء البطولات العالمية.

أدهشنا وأسعدنا وأبكانا فرحا، تأهل الشباب لكرة السلة أول من أمس إلى المونديال، في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات المتكررة للسلة الأردنية المونديالية، التي نجحت بكوادرها في تخطي العقبات والصعوبات التي اعترت طريقها، لتأتي لحظات التأهل وكأنها هدية ثمينة للجمهور الأردني، بل والعربي الفخور والمبهور بإنجازات ((صقور الاردن))، وهذا مدعاة ومناسبة للمناداة بضرورة توفير دعم مالي حكومي أكبر لكرة السلة الأردنية، تكريما لجهودها، وتحفيزا للمحافظة على ألقها.

وفي غمرة الحديث عن إنجازات السلة بوصولها إلى المونديال في أكثر من مناسبة، يحدونا الأمل برؤية المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وهو يتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد أن استهل يوم الخميس الماضي، مشواره في تصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى المونديال.

منتخب النشامى الذي يحمل آمال الملايين من الأردنيين في الوصول إلى كأس العالم، تعثر في بداية المشوار بالتعادل أمام الكويت، وهو أمر ربما يكون متوقعا في كرة القدم، في ظل الإيمان بأن البدايات دائما ما تكون صعبة، ولكن الشارع الرياضي لديه ثقة وإيمان بقدرة نجوم منتخب النشامى، على تحقيق حلم الوصول إلى المونديال، بجهود وتألق اللاعبين ودعم الجماهير، خاصة وأن النشامى يحظون بدعم منقطع النظير من سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة المتابع لكل صغيرة وكبيرة في المنتخب، بحثا عن تحقيق الحلم.

السلة الأردنية يجب أن تكون نبراسا ومنارة لمنتخب النشامى، من أجل رسم خريطة طريق تقود الكرة الأردنية إلى أعلى تظاهرة كروية عالمية ممثلة بالمونديال، ونحن على ثقة بقدرة لاعبي المنتخب الوطني على تحقيق المطلوب، خاصة وأن المنتخب يحظى بفرص عديدة للوصول إلى كأس العالم لكرة القدم..))النشامى قدها))