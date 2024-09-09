لؤي العمايرة يكتب: إنجازات السلة وحلم النشامى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
لؤي العمايرة
لؤي العمايرة
عندما تتصدى كرة السلة الأردنية، لرفع علم الوطن عاليا في أكبر محفل عالمي في اللعبة، ممثلا بكأس العالم ولمرات متكررة، فهذا يعني أن هناك جهدا وفكرا وعملا احترافيا وتضحيات تبذلها منظومة اللعبة، في سبيل تحقيق هذه الإنجازات التي وضعت كرة السلة الأردنية في صدارة فرق الألعاب الجماعية المحلقة في سماء البطولات العالمية.
أدهشنا وأسعدنا وأبكانا فرحا، تأهل منتخب الشباب لكرة السلة أول من أمس إلى المونديال، في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات المتكررة للسلة الأردنية المونديالية، التي نجحت بكوادرها في تخطي العقبات والصعوبات التي اعترت طريقها، لتأتي لحظات التأهل وكأنها هدية ثمينة للجمهور الأردني، بل والعربي الفخور والمبهور بإنجازات ((صقور الاردن))، وهذا مدعاة ومناسبة للمناداة بضرورة توفير دعم مالي حكومي أكبر لكرة السلة الأردنية، تكريما لجهودها، وتحفيزا للمحافظة على ألقها.
وفي غمرة الحديث عن إنجازات السلة بوصولها إلى المونديال في أكثر من مناسبة، يحدونا الأمل برؤية المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وهو يتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد أن استهل يوم الخميس الماضي، مشواره في تصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى المونديال.
منتخب النشامى الذي يحمل آمال الملايين من الأردنيين في الوصول إلى كأس العالم، تعثر في بداية المشوار بالتعادل أمام الكويت، وهو أمر ربما يكون متوقعا في كرة القدم، في ظل الإيمان بأن البدايات دائما ما تكون صعبة، ولكن الشارع الرياضي لديه ثقة وإيمان بقدرة نجوم منتخب النشامى، على تحقيق حلم الوصول إلى المونديال، بجهود وتألق اللاعبين ودعم الجماهير، خاصة وأن النشامى يحظون بدعم منقطع النظير من سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة المتابع لكل صغيرة وكبيرة في المنتخب، بحثا عن تحقيق الحلم.
السلة الأردنية يجب أن تكون نبراسا ومنارة لمنتخب النشامى، من أجل رسم خريطة طريق تقود الكرة الأردنية إلى أعلى تظاهرة كروية عالمية ممثلة بالمونديال، ونحن على ثقة بقدرة لاعبي المنتخب الوطني على تحقيق المطلوب، خاصة وأن المنتخب يحظى بفرص عديدة للوصول إلى كأس العالم لكرة القدم..))النشامى قدها))
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