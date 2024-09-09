تعرف على الفوائد الصحية لتناول كوب من عصير البنجر

MENAFN - Alghad Newspaper) عصير البنجر



عصير البنجر هو مشروب صحي غني بالعناصر الغذائية الهامة الضرورية لتحسين صحة الجسم، يتم استخراجه من جذور نبات البنجر الأحمر، يتميز بلونه الأحمر القاني المميز بسبب صبغة البتالاين الموجودة به، طعمه الحلو المائل إلى المالح، وقوامه الكثيف قليلاً، بالإضافة إلى محتواه العالي من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مما يجعله مشروبًا صحيًا للغاية.



وعصير البنجر غني بمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الجسم، وأبرزها النترات التي تتحول إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يعمل على توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية، ويساهم أيضًا في خفض ضغط الدم، وتحسين الأداء الرياضي، ويحتوي على الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين سي وهو مضاد للأكسدة يقوي جهاز المناعة ويحمي الخلايا من التلف.



والفولات وهي ضرورية لصحة القلب والأعصاب وتساهم في إنتاج خلايا الدم الحمراء، المعادن كالبوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم وحماية صحة القلب، الحديد الضروري لنقل الأكسجين في الجسم، والمنغنيز الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويساعد في إنتاج الطاقة.



بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على مضادات الأكسدة البِتالاين وهي الصبغة الطبيعية التي تعطي البنجر لونه الأحمر المميز، وتعمل كمضاد قوي للأكسدة، تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة وتقلل من الالتهابات، ويحتوي على العديد من المركبات النباتية الأخرى التي لها خصائص مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات.



عصير البنجر ليس مجرد مشروب لذيذ، فبفضل تركيبته الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، يقدم فوائد عديدة للجسم والبشرة والشعر، ويمكن شربه بمفرده أو مزجه مع عصائر أخرى مثل الجزر أو التفاح أو البرتقال لتحسين الطعم، وعلى الرغم من فوائده الكثيرة، إلا أنه يجب تناوله باعتدال، حيث أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية، وينبغي استشارة الطبيب قبل شرب عصير البنجر أثناء الحمل والرضاعة.



يمكن إضافة عصير البنجر إلى السلطات والشوربات والصلصات، أو مزجه مع العسل أو الزبادي ووضعه على الوجه كقناع، كما يمكن استخدامه للشعر عن طريق تدليك فروة الرأس بعصير البنجر وتركه لمدة ساعة قبل غسله.



فوائد عصير البنجر



1. تحسين الأداء الرياضي

تساعد النيترات الموجودة في عصير البنجر على زيادة إنتاج أكسيد النيتريك الذي يحسن تدفق الدم إلى العضلات، ويزيد من تحمل التمرين، مما يقلل من وقت التعافي بعد التمرين، وتعزيز الأداء الرياضي.



2. دعم صحة القلب

عصير البنجر غني بالعناصر الغذائية الهامة والمفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية، خاصة النيترات التي تعمل على خفض ضغط الدم، وتحسين الدورة الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحمي القلب من التصلب الشرياني وارتفاع الكوليسترول الضار.



3. تعزيز الهضم

يلعب عصير البنجر دوراً فعالاً في تحسين صحة الجهاز الهضمي، بفضل محتواه العالي من الألياف التي تساعد في تسهيل عملية الهضم، تنظيم حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك، بالإضافة إلى أنه يُعتبر ملينًا طبيعيًا لعلاج مشكلة الإمساك.



4. الوقاية من الخرف

يمكن أن تساهم النيترات الموجودة في عصير البنجر في تقوية الوظائف الإدراكية والمعرفية، تحسين الذاكرة، زيادة القدرة على التركيز وحماية الدماغ من التدهور، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض الدماغ التنكسية مثل بالخرف والزهايمر، كما أنه يحمي الدماغ من التلف الناتج عن الشيخوخة.



5. زيادة نضارة البشرة

يمنح عصير البنجر البشرة المزيد من النضارة والإشراق، لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والمركبات الهامة، والتي تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، تقليل ظهور الهالات السوداء والانتفاخ تحت العينين، الوقاية من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة، كما أنه يحمي البشرة من التلف ويحسن صحة الجلد.



6. تحفيز نمو الشعر

يحتوي عصير البنجر على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الضرورية لتحفيز بصيلات الشعر على النمو بشكل صحي، فهو يعزز من نمو الشعر ويقويه ويحميه من التساقط والتلف، ويلعب دوراً فعالاً في تحسين تدفق الدم إلى الشعر وزيادة طوله وكثافته، كما أنه يساعد في علاج قشرة الرأس.



7. محاربة الالتهابات

يمتلك عصير البنجر خصائص مضادة للالتهابات، والتي تساعد في تقليل الالتهاباتات المزمنة في الجسم، وتخفيف آلام المفاصل والعضلات، ويحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، مثل البتالاين، والتي تعمل على محاربة الجذور الحرة المسؤولة عن التسبب في الالتهابات وتلف الخلايا.



ويمكن لعصير البنجر أن يساعد في تخفيف أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي والالتهابات المرتبطة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب، وقد يساعد في تخفيف أعراض بعض الالتهابات الجلدية مثل الأكزيما والصدفية.



8. علاج فقر الدم

عصير البنجر معروف بقدرته الفعالة في علاج مشكلة الأنيميا، حيث يساعد في زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء ويقلل من خطر الإصابة بفقر الدم.



عصير البنجر للحامل

1. عصير البنجر غني بالعناصر الغذائية المفيدة مثل النيترات، الفيتامينات والمعادن، والتي تلعب دوراً هاماً في الحفاظ على صحة الحامل وتعزيز نمو جنينها بشكل جيد.

2. يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية، وهي عوامل مهمة لصحة الأم والجنين.

3. يحتوي على الحديد والفولات، وهما عنصران أساسيان في إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يقلل من خطر الإصابة بفقر الدم.

4. يساعد في تحسين الهضم ويخفف من الإمساك، وهي مشكلة شائعة أثناء الحمل.

5. يوفر طاقة مثالية للجسم، وهو أمر مهم خاصة خلال فترة الحمل، مما يساهم في التخلص من الشعور بالتعب والإجهاد.

6. يساهم في الحفاظ على وزن الجسم أثناء الحمل، والوقاية من الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن.

ولكن لا يجب على الحامل الإفراط في شرب عصير البنجر، بل ينبغي تناوله بكميات معتدلة، ويفضل التوقف عن شربه إذا لاحظت أي أعراض غير طبيعية بعد تناوله أثناء الحمل، ومن الضروري استشارة الطبيب للحصول على النصيحة الطبية المناسبة قبل إضافته إلي نظامك الغذائي.



فوائد عصير البنجر والبرتقال

1. عصير البنجر والبرتقال من المشروبات الصحية الغنية بالعناصر الغذائية التي تقدم فوائد كثيرة للجسم.

2. يجمع عصير البنجر والبرتقال بين النترات وفيتامين سي المضاد للأكسدة، مما يجعله مشروبًا مثاليًا لتعزيز الصحة والحيوية والنشاط.

3. النيترات الموجودة في البنجر تتحول إلى أكسيد النيتريك الذي يساعد على توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

4. يعمل على تحسين الدورة الدموية عن طريق تعزيز تدفق الدم إلى القلب والعضلات.

5. يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وخفض الكوليسترول الضار في الدم.

6. يساعد في تعزيز جهاز المناعة وتقويته لمحاربة الأمراض والالتهابات.

7. يمنح البشرة نضارة وإشراقة بفضل مضادات الأكسدة الموجودة فيه، ويساهم في حمايتها من الأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية.

8. الألياف الموجودة في البنجر تساعد على تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.

9. يوفر الفيتامينات والمعادن اللازمة لإنتاج الطاقة في الجسم.

10. يساعد على تحسين المزاج وتقليل التوتر ودعم صحة الدماغ.



اكل البنجر على الريق

1. تناول البنجر على الريق يوفر العديد من الفوائد الصحية، بفضل تركيبته الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

2. يحتوي البنجر على نسبة عالية من النترات التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، مما يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم والأكسجين إلى الخلايا، وبالتالي يعزز الطاقة والحيوية.

3. يساعد على خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

4. يمكن أن يحسن الأداء الرياضي ويزيد القدرة على التحمل، خاصة في التمارين التي تتطلب قدرة عالية.

5. الألياف الموجودة فيه تساعد على تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، مما يقلل من خطر الإمساك.

6. مضادات الأكسدة الموجودة في البنجر تساعد على حماية الجلد من التلف الناتج عن الجذور الحرة وتؤخر ظهور علامات الشيخوخة.

7. يمكن أن يحسن الوظائف الإدراكية ويحمي الدماغ من التلف، وبالتالي الحفاظ على صحة الدماغ.

