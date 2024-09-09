تعرف على الفوائد الصحية لتناول كوب من عصير البنجر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عصير البنجر
عصير البنجر هو مشروب صحي غني بالعناصر الغذائية الهامة الضرورية لتحسين صحة الجسم، يتم استخراجه من جذور نبات البنجر الأحمر، يتميز بلونه الأحمر القاني المميز بسبب صبغة البتالاين الموجودة به، طعمه الحلو المائل إلى المالح، وقوامه الكثيف قليلاً، بالإضافة إلى محتواه العالي من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مما يجعله مشروبًا صحيًا للغاية.
وعصير البنجر غني بمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الجسم، وأبرزها النترات التي تتحول إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يعمل على توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية، ويساهم أيضًا في خفض ضغط الدم، وتحسين الأداء الرياضي، ويحتوي على الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين سي وهو مضاد للأكسدة يقوي جهاز المناعة ويحمي الخلايا من التلف.
والفولات وهي ضرورية لصحة القلب والأعصاب وتساهم في إنتاج خلايا الدم الحمراء، المعادن كالبوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم وحماية صحة القلب، الحديد الضروري لنقل الأكسجين في الجسم، والمنغنيز الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويساعد في إنتاج الطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على مضادات الأكسدة البِتالاين وهي الصبغة الطبيعية التي تعطي البنجر لونه الأحمر المميز، وتعمل كمضاد قوي للأكسدة، تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة وتقلل من الالتهابات، ويحتوي على العديد من المركبات النباتية الأخرى التي لها خصائص مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات.
عصير البنجر ليس مجرد مشروب لذيذ، فبفضل تركيبته الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، يقدم فوائد عديدة للجسم والبشرة والشعر، ويمكن شربه بمفرده أو مزجه مع عصائر أخرى مثل الجزر أو التفاح أو البرتقال لتحسين الطعم، وعلى الرغم من فوائده الكثيرة، إلا أنه يجب تناوله باعتدال، حيث أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية، وينبغي استشارة الطبيب قبل شرب عصير البنجر أثناء الحمل والرضاعة.
يمكن إضافة عصير البنجر إلى السلطات والشوربات والصلصات، أو مزجه مع العسل أو الزبادي ووضعه على الوجه كقناع، كما يمكن استخدامه للشعر عن طريق تدليك فروة الرأس بعصير البنجر وتركه لمدة ساعة قبل غسله.
فوائد عصير البنجر
1. تحسين الأداء الرياضي
تساعد النيترات الموجودة في عصير البنجر على زيادة إنتاج أكسيد النيتريك الذي يحسن تدفق الدم إلى العضلات، ويزيد من تحمل التمرين، مما يقلل من وقت التعافي بعد التمرين، وتعزيز الأداء الرياضي.
2. دعم صحة القلب
عصير البنجر غني بالعناصر الغذائية الهامة والمفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية، خاصة النيترات التي تعمل على خفض ضغط الدم، وتحسين الدورة الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحمي القلب من التصلب الشرياني وارتفاع الكوليسترول الضار.
3. تعزيز الهضم
يلعب عصير البنجر دوراً فعالاً في تحسين صحة الجهاز الهضمي، بفضل محتواه العالي من الألياف التي تساعد في تسهيل عملية الهضم، تنظيم حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك، بالإضافة إلى أنه يُعتبر ملينًا طبيعيًا لعلاج مشكلة الإمساك.
4. الوقاية من الخرف
يمكن أن تساهم النيترات الموجودة في عصير البنجر في تقوية الوظائف الإدراكية والمعرفية، تحسين الذاكرة، زيادة القدرة على التركيز وحماية الدماغ من التدهور، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض الدماغ التنكسية مثل بالخرف والزهايمر، كما أنه يحمي الدماغ من التلف الناتج عن الشيخوخة.
5. زيادة نضارة البشرة
يمنح عصير البنجر البشرة المزيد من النضارة والإشراق، لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والمركبات الهامة، والتي تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، تقليل ظهور الهالات السوداء والانتفاخ تحت العينين، الوقاية من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة، كما أنه يحمي البشرة من التلف ويحسن صحة الجلد.
6. تحفيز نمو الشعر
يحتوي عصير البنجر على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الضرورية لتحفيز بصيلات الشعر على النمو بشكل صحي، فهو يعزز من نمو الشعر ويقويه ويحميه من التساقط والتلف، ويلعب دوراً فعالاً في تحسين تدفق الدم إلى الشعر وزيادة طوله وكثافته، كما أنه يساعد في علاج قشرة الرأس.
7. محاربة الالتهابات
يمتلك عصير البنجر خصائص مضادة للالتهابات، والتي تساعد في تقليل الالتهاباتات المزمنة في الجسم، وتخفيف آلام المفاصل والعضلات، ويحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، مثل البتالاين، والتي تعمل على محاربة الجذور الحرة المسؤولة عن التسبب في الالتهابات وتلف الخلايا.
ويمكن لعصير البنجر أن يساعد في تخفيف أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي والالتهابات المرتبطة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب، وقد يساعد في تخفيف أعراض بعض الالتهابات الجلدية مثل الأكزيما والصدفية.
8. علاج فقر الدم
عصير البنجر معروف بقدرته الفعالة في علاج مشكلة الأنيميا، حيث يساعد في زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء ويقلل من خطر الإصابة بفقر الدم.
عصير البنجر للحامل
1. عصير البنجر غني بالعناصر الغذائية المفيدة مثل النيترات، الفيتامينات والمعادن، والتي تلعب دوراً هاماً في الحفاظ على صحة الحامل وتعزيز نمو جنينها بشكل جيد.
2. يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية، وهي عوامل مهمة لصحة الأم والجنين.
3. يحتوي على الحديد والفولات، وهما عنصران أساسيان في إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يقلل من خطر الإصابة بفقر الدم.
4. يساعد في تحسين الهضم ويخفف من الإمساك، وهي مشكلة شائعة أثناء الحمل.
5. يوفر طاقة مثالية للجسم، وهو أمر مهم خاصة خلال فترة الحمل، مما يساهم في التخلص من الشعور بالتعب والإجهاد.
6. يساهم في الحفاظ على وزن الجسم أثناء الحمل، والوقاية من الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن.
ولكن لا يجب على الحامل الإفراط في شرب عصير البنجر، بل ينبغي تناوله بكميات معتدلة، ويفضل التوقف عن شربه إذا لاحظت أي أعراض غير طبيعية بعد تناوله أثناء الحمل، ومن الضروري استشارة الطبيب للحصول على النصيحة الطبية المناسبة قبل إضافته إلي نظامك الغذائي.
فوائد عصير البنجر والبرتقال
1. عصير البنجر والبرتقال من المشروبات الصحية الغنية بالعناصر الغذائية التي تقدم فوائد كثيرة للجسم.
2. يجمع عصير البنجر والبرتقال بين النترات وفيتامين سي المضاد للأكسدة، مما يجعله مشروبًا مثاليًا لتعزيز الصحة والحيوية والنشاط.
3. النيترات الموجودة في البنجر تتحول إلى أكسيد النيتريك الذي يساعد على توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.
4. يعمل على تحسين الدورة الدموية عن طريق تعزيز تدفق الدم إلى القلب والعضلات.
5. يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وخفض الكوليسترول الضار في الدم.
6. يساعد في تعزيز جهاز المناعة وتقويته لمحاربة الأمراض والالتهابات.
7. يمنح البشرة نضارة وإشراقة بفضل مضادات الأكسدة الموجودة فيه، ويساهم في حمايتها من الأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية.
8. الألياف الموجودة في البنجر تساعد على تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.
9. يوفر الفيتامينات والمعادن اللازمة لإنتاج الطاقة في الجسم.
10. يساعد على تحسين المزاج وتقليل التوتر ودعم صحة الدماغ.
اكل البنجر على الريق
1. تناول البنجر على الريق يوفر العديد من الفوائد الصحية، بفضل تركيبته الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.
2. يحتوي البنجر على نسبة عالية من النترات التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، مما يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم والأكسجين إلى الخلايا، وبالتالي يعزز الطاقة والحيوية.
3. يساعد على خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
4. يمكن أن يحسن الأداء الرياضي ويزيد القدرة على التحمل، خاصة في التمارين التي تتطلب قدرة عالية.
5. الألياف الموجودة فيه تساعد على تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، مما يقلل من خطر الإمساك.
6. مضادات الأكسدة الموجودة في البنجر تساعد على حماية الجلد من التلف الناتج عن الجذور الحرة وتؤخر ظهور علامات الشيخوخة.
7. يمكن أن يحسن الوظائف الإدراكية ويحمي الدماغ من التلف، وبالتالي الحفاظ على صحة الدماغ.
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