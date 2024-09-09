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أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين تحتفل بالذكرى 15 لتأسيسها

9/9/2024 12:04:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- أكدت أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين التزامها المستمر بدعم وتعزيز التعليم في الأردن والعالم العربي.
وأشارت الأكاديمية في بيان أمس بعيد تأسيسها الخامس عشر، إلى أنه ومنذ الانطلاق عام 2009، عملت الأكاديمية على تقديم برامج تدريبية مبتكرة تستهدف رفع كفاءة المعلمين والقادة التربويين، ونجحت في تقديم أكثر من 118 ألف فرصة للتنمية المهنية.
يذكر أن الأكاديمية انطلقت ضمن رؤية جلالة الملكة رانيا العبدالله، لتعمل في مجال تمكين وبناء القدرات في قطاع التعليم، حيث كانت الجهود تدور حول تعزيز مهارات المعلمين وتمكينهم وخلق ثقافة تعليمية إيجابية.
وفي بداية رحلتها في تطوير التعليم، أطلقت الأكاديمية برنامجا مبتكرا لتدريب المعلمين أثناء الخدمة عام 2009، وقد تطور هذا الجهد ليُطلق برنامج "شبكات المدارس"، وهو إطار إستراتيجي يعزز مجتمعات التعلم المهنية الخاصة بالمباحث الرئيسة عبر مناطق مختلفة في الأردن من خلال تدريب شامل وفعّال للمعلمين أثناء الخدمة.
وقد استفاد من برنامج شبكات المدارس أكثر من 13390 معلما ومعلمة، ما ساهم في تحسين جودة التعليم وتعزيز البيئة التعليمية في المدارس المستفيدة.
وفي عام 2016 وفي إطار الاستجابة للإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، أطلقت الأكاديمية دبلومين مهنيين بارزين: "الدبلوم المهني في التعليم والدبلوم المهني في القيادة التعليمية المتقدمة"، بالشراكة مع كلية لندن الجامعية وجامعة كونيتيكت الأميركية، حيث تم تصميم هذين الدبلومين لتزويد المعلمين وقادة المدارس بالأدوات والمهارات اللازمة لتحسين جودة التعليم.
وانتقلت شعلة التميز بإعداد المعلمين ما قبل الخدمة من الأكاديمية إلى الجامعات في الأردن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة.
وفي إطار هذه المبادرة، تبنت أربع جامعات في الأردن الدبلوم المهني في التعليم من الأكاديمية وهي: "الجامعة الأردنية، جامعة اليرموك، الجامعة الهاشمية وجامعة مؤتة".
كما أطلقت الأكاديمية عدة برامج تهدف إلى تعزيز فرص التعليم للجميع أثناء الأزمات والطوارئ، منها برنامج "بيئة تعلم شاملة وداعمة" وبرنامج "مهارات التكيف النفسي أثناء الأزمات والطوارئ".
وأشارت الأكاديمية إلى أنه تم تطوير برنامج لتعليم اللغة العربية والقراءة والكتابة للأطفال السوريين من مرحلة (KG2) إلى الصف الثاني.
وفي ظل جائحة كورونا، قامت الأكاديمية بتحويل برامجها إلى منصات رقمية، ما أدى إلى تحقيق تحول رقمي كبير متجاوزة التحديات، حيث إن أسس هذا التحول تعد نموذجا للتعليم الإلكتروني، ما ساعد في استمرارية التعليم في أوقات الأزمة.
وحازت الأكاديمية أيضا، على العديد من الجوائز والاعترافات الدولية، أهمها حصولها على الاعتماد الأكاديمي الدولي لبرنامج الدبلوم المهني في التعليم من مجلس اعتماد برامج إعداد المعلمين (CAEP)، وهو أكبر مجلس اعتماد لبرامج إعداد المعلمين في الولايات المتحدة الأميركية حيث تكون الأكاديمية بهذا الاعتماد أول مؤسسة تعليمية في الأردن والوحيدة لغاية الآن التي تحصل على هذا الاعتماد الكلي والشامل وبجدارة لسبعة أعوام مقبلة، وهي أقصى مدة يمنحها مجلس الاعتماد لمؤسسة تعليمية، كما أنها ثالث مؤسسة تعليمية تحظى بالاعتماد ذاته على مستوى منطقة الشرق الأوسط بعد كل من جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة زايد.
كما حصلت الأكاديمية على جائزة "محمد بن راشد آل مكتوم للغة العربية" عن فئة أفضل مبادرة للتعليم باللغة العربية في التعليم المدرسي من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر ضمن محور التعليم، وجائزة "فرانك موراي" للقيادة للتحسين المستمر من مجلس اعتماد برامج إعداد المعلمين.
وتم الاعتراف ببرنامج "شبكات المدارس " كأحد أفضل 100 ابتكار في التعليم لعام 2022 من قبل "HundrED Global Collection".
يشار إلى أن الأكاديمية توسعت إقليميا بشكل ملحوظ وأقامت شراكات مع مؤسسات تعليمية مختلفة في المنطقة وخارجها مثل الشرق الأوسط والخليج العربي وسنغافورة والولايات المتحدة الأميركية، وتعكس هذه الشراكات رؤية تبادل الخبرات والمعارف على مستوى عالمي، حيث تم التعاون مع تلك المؤسسات لتطوير برامج تعليمية مبتكرة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجالات التعليم والتدريب،.
وتمكنت الأكاديمية من خلال هذه الشراكات من توسيع نطاق تأثيرها وتعزيز فرص التعليم المتقدم في مختلف أنحاء العالم مع التركيز على تلبية الاحتياجات التعليمية الفريدة لكل منطقة.
وقال الرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين الدكتور أسامة عبيدات، إننا "نحتفل اليوم بمرور 15 عاما من الالتزام العميق بتمكين وبناء قدرات التربويين في الأردن والمنطقة، وكلنا فخر بما حققناه من إنجازات ونشكر كل من ساهم في هذه الرحلة، منها وزارة التربية والتعليم الأردنية، شريكنا الأساسي في مسيرة الأكاديمية".
وأضاف، إن أثر برامجنا على تحسين جودة التعليم وتدريب المعلمين يعكس التزامنا بتحقيق التميز والإبداع في كل ما نقوم به، حيث أننا نواصل العمل بكل جهد لضمان أن التعليم الذي نقدمه يلبي احتياجات المعلمين والطلبة في عالم يتغير بسرعة، وسنستمر في تحقيق التطوير المستدام والابتكار في مجال التعليم.
وتتطلع الأكاديمية مع مرور 15 عاما على التأسيس، إلى توسيع برامجها لتلبية احتياجات المستقبل وتعزيز دورها كمحرك رئيس للابتكار التربوي بالتعاون مع الجهات الداعمة والشركاء الإستراتيجيين محليا وإقليميا ودوليا، ممن كان لهم الدور الكبير في نجاح الأكاديمية وتحقيق إنجازاتها.
وأشار عبيدات إلى أن الأكاديمية تركز في خططها المستقبلية على دمج أحدث التقنيات في التعليم لتعزيز التجربة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية ومواكبة التطورات العالمية، كما تسعى إلى بناء شراكات إستراتيجية جديدة لتمكينها من تقديم برامج تعليمية متكاملة وشاملة.-(بترا)

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