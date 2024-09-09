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عدسة حتر توثق إعجوبة الجمال في فن الطبيعة وصخور البترا

9/9/2024 12:04:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- احتضن منتدى الرواد الكبار أول أمس السبت قرابة الأربعة وعشرين صورة فوتغرافية تبرز التضاريس والجغرافيا الطبيعية لمدينة البتراء بألوانها الحقيقية، خلال افتتاح معرض "فن الطبيعة وصخور البترا" للمصور الفوتوغرافي فؤاد حتر.
افتتح رئيس الجمعية الأردنية للتصوير المهندس وائل حجازين، المعرض الذي ضم صورا فوتوغرافية التقطتها عدسة حتر خلال رحلاته المتكررة إلى مدينة البترا خلال السنوات بحثا عن لقطات مدهشة تبرز مواطن الجمال.
وأشار حتر إلى أن اختياره للبترا دون غيرها من الأماكن الأردنية، نظرا لتميزها بالألوان الطبيعية، مؤكدا على أن البتراء هي فعلا مدينة وردية ولكل حرف من اسمها يرمز إلى لون.
وتمتاز البترا بالألوان الجميلة من صخورها، وهي مدينة كبيرة وليست مجرد سيق وخزنة فقط، فعند مدخلها من الشرق هناك الآثار الكثيرة وكذلك جهة الشمال والجنوب من السيق، وعليه أصبحت من عجائب الدنيا السبع الجديدة.
رئيس الجمعية حجازين قال: إن معظم اللوحات هي لصخور البترا التي يوجد بها ألوان وطبيعية كثيرة ومميزة، فهناك صخور ورسومات تشكيلية كبيرة في البترا التي تعد متحفا للفن التشكيلي للعالم.
وأضاف حجازين، إن صور حتر تعد لوحات تشكيلية من نفس طبيعة البترا، فهو يمزج جمال الطبيعة وألوان الصخور في البترا، بالإضافة إلى تقنيات الكاميرا، وهذا جعل حتر يحقق رؤية بصرية غنية وحالمة، ما جعله يتميز بنوعين من التصوير الصخري والتشكيل في هذه الصخور، وتصوير الورد البري الذي يتميز به الأردن.
وأوضح حجازين، أن عين حتر متخصصة راصدة مكامن الجمال في الأزهار والصخور، فحيث لا ترى العين إلا ألواناً وأشكالاً، نراه يبحث عن صور محفورة في ثنايا الصخور، فمن تجسيده لوجوه تجريدية إلى رصد طائر ترتسم ظلاله في ثنايا الصخور أو تدرج خطاه على تعرقات صخور البتراء التي تقتض آلته التصوير في عمق طبقات صخورها.. عين تحمل في طياتها شغف وترصد الزمن.
ثم تحدث حجازين عن صورة لـ"قبة الدير"، قائلا: تم التركيز على قبة الدير في البترا، انطلاقا من كونها من الصور النادرة لصعوبة الصعود إلى أعلى الدير والتقاط هذه الصورة، مبينا أنه كان موجودا أثناء التقاط هذه الصورة، إلى جانب صور أخرى للخزنة التي أخذت من الأعلى.
وأكد حجازين على أن هذه لوحات تشكيلية من الألوان النبطية للبترا، وهي ألوان حقيقية وموجودة في البتراء، فالناس تعودوا على مسار واحد في البترا ولا يدركون أن البترا مدينة كاملة وتستحق الاحتفاء بها.
وخلص حجازين إلى أن البترا تمتاز بالألوان الرائعة في صخورها وهي مدينة كبيرة، وليست مجرد سيق وخزنة فقط، فعند مدخلها من الشرق هناك الآثار الكثيرة إلى الشمال والجنوب من السيق، ولا يغيب عن البال أنها أصبحت من عجائب الدنيا السبع الجديدة. فعند زيارتها في الشتاء تظهر الألوان الزاهية لصخورها وإذا زرتها صيفا ما عليك سوى تنظيف الصخر لتظهر الألوان المتعددة.

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