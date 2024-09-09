عدسة حتر توثق إعجوبة الجمال في فن الطبيعة وصخور البترا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عزيزة علي
عمان- احتضن منتدى الرواد الكبار أول أمس السبت قرابة الأربعة وعشرين صورة فوتغرافية تبرز التضاريس والجغرافيا الطبيعية لمدينة البتراء بألوانها الحقيقية، خلال افتتاح معرض
"فن الطبيعة وصخور البترا" للمصور الفوتوغرافي فؤاد حتر.
افتتح رئيس الجمعية الأردنية للتصوير المهندس وائل حجازين، المعرض الذي ضم صورا فوتوغرافية التقطتها عدسة حتر خلال رحلاته المتكررة إلى مدينة البترا خلال السنوات بحثا عن لقطات مدهشة تبرز مواطن الجمال.
وأشار حتر إلى أن اختياره للبترا دون غيرها من الأماكن الأردنية، نظرا لتميزها بالألوان الطبيعية، مؤكدا على أن البتراء هي فعلا مدينة وردية ولكل حرف من اسمها يرمز إلى لون.
وتمتاز البترا بالألوان الجميلة من صخورها، وهي مدينة كبيرة وليست مجرد سيق وخزنة فقط، فعند مدخلها من الشرق هناك الآثار الكثيرة وكذلك جهة الشمال والجنوب من السيق، وعليه أصبحت من عجائب الدنيا السبع الجديدة.
رئيس الجمعية حجازين قال: إن معظم اللوحات هي لصخور البترا التي يوجد بها ألوان وطبيعية كثيرة ومميزة، فهناك صخور ورسومات تشكيلية كبيرة في البترا التي تعد متحفا للفن التشكيلي للعالم.
وأضاف حجازين، إن صور حتر تعد لوحات تشكيلية من نفس طبيعة البترا، فهو يمزج جمال الطبيعة وألوان الصخور في البترا، بالإضافة إلى تقنيات الكاميرا، وهذا جعل حتر يحقق رؤية بصرية غنية وحالمة، ما جعله يتميز بنوعين من التصوير الصخري والتشكيل في هذه الصخور، وتصوير الورد البري الذي يتميز به الأردن.
وأوضح حجازين، أن عين حتر متخصصة راصدة مكامن الجمال في الأزهار والصخور، فحيث لا ترى العين إلا ألواناً وأشكالاً، نراه يبحث عن صور محفورة في ثنايا الصخور، فمن تجسيده لوجوه تجريدية إلى رصد طائر ترتسم ظلاله في ثنايا الصخور أو تدرج خطاه على تعرقات صخور البتراء التي تقتض آلته التصوير في عمق طبقات صخورها.. عين تحمل في طياتها شغف وترصد الزمن.
ثم تحدث حجازين عن صورة لـ"قبة الدير"، قائلا: تم التركيز على قبة الدير في البترا، انطلاقا من كونها من الصور النادرة لصعوبة الصعود إلى أعلى الدير والتقاط هذه الصورة، مبينا أنه كان موجودا أثناء التقاط هذه الصورة، إلى جانب صور أخرى للخزنة التي أخذت من الأعلى.
وأكد حجازين على أن هذه لوحات تشكيلية من الألوان النبطية للبترا، وهي ألوان حقيقية وموجودة في البتراء، فالناس تعودوا على مسار واحد في البترا ولا يدركون أن البترا مدينة كاملة وتستحق الاحتفاء بها.
وخلص حجازين إلى أن البترا تمتاز بالألوان الرائعة في صخورها وهي مدينة كبيرة، وليست مجرد سيق وخزنة فقط، فعند مدخلها من الشرق هناك الآثار الكثيرة إلى الشمال والجنوب من السيق، ولا يغيب عن البال أنها أصبحت من عجائب الدنيا السبع الجديدة. فعند زيارتها في الشتاء تظهر الألوان الزاهية لصخورها وإذا زرتها صيفا ما عليك سوى تنظيف الصخر لتظهر الألوان المتعددة.
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