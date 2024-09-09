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هل هي ينبوع الشباب حقا؟.. حقن إنقاص الوزن قد تحمل فوائد بعيدة المدى

9/9/2024 12:04:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أظهرت دراسات بارزة عرضت في أكبر مؤتمر لأمراض القلب في العالم أن حقن إنقاص الوزن، مثل "ويغوفي" و"أوزمبيك"، لها فوائد بعيدة المدى تتجاوز ما تخيلناه في البداية.
ويقول الأطباء: "إن هناك أدلة كبيرة على أن المكون الرئيسي في هذه العقاقير، "سيماغلوتايد"، يمكن أن تبطئ الشيخوخة البيولوجية ما يساعد الناس على "العيش لفترة أطول". بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
وأظهرت مجموعة من الدراسات، التي عرضت على 30 ألف مندوب، أن الحقن الأسبوعية يمكن أن تمنع قصور القلب وتقلل من وفيات "كوفيد"، وتعكس أمراض الكلى وتقلل من ارتفاع ضغط الدم.
ويبدو أن النتائج تعني أن "أدوية إنقاص الوزن تستهدف عددا من الأمراض المزمنة أيضا"، وفقا للخبراء.
كما يزعم العلماء أنهم واثقون الآن، من أنها تعمل عن طريق تقليل الالتهاب المرتبط بالسرطان والسكري والخرف وأمراض القلب.
وقال الدكتور هارلان كرومولز، الأستاذ في كلية الطب بجامعة ييل: "إنه يجب النظر إلى هذه العقاقير الآن باعتبارها علاجا متعدد الأغراض الطبية". مضيفا في حديثه ضمن مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في لندن: "هل هي ينبوع الشباب.. أود أن أقول إنك إذا كنت تعمل على تحسين صحة القلب والأيض لدى شخص ما بشكل كبير، فإنك تضعه في وضع يسمح له بالعيش لفترة أطول وأفضل. لن يفاجئني أن تحسين صحة الناس بهذه الطريقة يؤدي في الواقع إلى إبطاء عملية الشيخوخة".
وفي أكبر عرض للأبحاث العالمية حول تأثير حقن إنقاص الوزن على صحة القلب، وجدت نتائج 11 دراسة، أنها تعمل مثل "منظم الحرارة" في خفض الالتهاب الأساسي.
وقال البروفيسور سوبود فيرما، المعد الرئيسي لإحدى الدراسات من جامعة تورنتو: إن هذا مهم لأنه لا توجد أدوية مضادة للالتهابات لعلاج قصور القلب".
وأظهرت دراسة أخرى أن "سيماغلوتايد"، أدى إلى انخفاض ضغط الدم "المقاوم للعلاج"، ما ساعد ثلث المرضى المشاركين في الدراسة ممن فشلت الأدوية معهم سابقا.
كما وجدت تجربة أجريت على 17000 شخص، بدأت قبل تفشي فيروس "كورونا"، أن أولئك الذين يتناولون عقار "سيماغلوتايد"، كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 34 % عند الإصابة بفيروس "كوفيد 19"، مقارنة بمن لم يتناولوا العقار.
وقال الدكتور جيريمي صموئيل فاوست، قائد الدراسة من كلية الطب بجامعة هارفارد: "إن التأثير كان "أشبه باللقاح" ويمكن أن ينطبق على العديد من الالتهابات الأخرى".
يذكر أن مجموعة من المشاهير، بما في ذلك إيلون ماسك، روجت لحقن إنقاص الوزن، التي تحاكي عمل هرمون يسمى GLP-1 لتقليل الشهية.
وتم إثبات أن "سيماغلوتايد"، يقلل الوفيات الناجمة عن النوبات القلبية والسكتات الدماغية بمقدار الخمس.

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