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تلبية رغبات الأبناء بنقلهم لصفوف الأصدقاء.. هل هو الخيار الأمثل؟

9/9/2024 12:04:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منى أبوحمور عمان- واجهت هانيا محمد، حالة من الفوضى تمثلت في احتجاجات واعتراضات متكررة من أبنائها ورفضهم للذهاب إلى المدرسة، وذلك بعد يومين فقط من بدء العام الدراسي الجديد، حينما انتقلوا إلى صفوفهم الجديدة.
شعور بالامتعاض سيطر على طفل هانيا، البالغ من العمر 8 سنوات، بعد انتقاله إلى الصف الثالث. فقد شعر بخيبة أمل عندما اكتشف أنه لم يعد في ذات الشعبة مع صديقه المقرب، الذي كان رفيقه وملازما له منذ مرحلة رياض الأطفال.
شعر الطفل بحالة غريبة بعد عودته إلى البيت، وغربة داخل الغرفة الصفية وكأنه في مدرسة جديدة. كما عبر عن قلقه المتكرر قائلاً إنه سيبقى وحده في الصف إذا لم يتم نقله إلى صف صديقه.
لم تأخذ هانيا الموضوع على محمل الجد في اليوم الأول من الدوام، معتقدة أن ابنها يبالغ وسيكون علاقات جديدة في اليوم التالي. ومع ذلك، استمر ابنها في البكاء والصراخ يوميا، ورفض الذهاب إلى المدرسة، مما دفعه للضغط على والدته لنقله إلى صف صديقه.
ليست هانيا وحدها من تقف حائرة أمام رغبة ابنها في الانتقال لينضم إلى صف صديقه وبين مصلحته في البقاء في هذه غرفة صفية مختلفة فيها عدد أقل من الطلاب.
يواجه العديد من أولياء الأمور، مع بداية العام الدراسي الجديد، الكثير من المشاكل والضغوطات التي يسببها أبناؤهم، خاصة عندما ينتقلون إلى شعبة جديدة لا يوجد فيها أحد من أصدقائهم أو صديقاتهم القدامى.
وهو ما تؤكده ليلى الديات التي تحاول منذ ثلاثة أيام نقل ابنتها إلى شعبة أخرى فقط حتى تكون مع صديقاتها التي وبحسب تعبير ابنتها "لا أستطيع أن أستمتع بالمدرسة بدونهم".
حاولت ليلى التواصل مع المدرسة مرارا لنقل ابنتها إلى الصف الثامن، إلا أن مديرة المدرسة أوضحت أن نظام توزيع الصفوف لا يسمح بذلك. وأشارت إلى أن الطالبات والمعلمات يشكلن في النهاية أسرة واحدة، وعلى الطالبات تقبل الانتقال والتوزيع خلال الدراسة.
وتتفق ليلى مع ما تقوله مديرة المدرسة إلا أن إلحاح ابنتها يتسبب لها في قلق وتوتر كبيرين حتى أنها لم تعد قادرة على الذهاب للعمل بسبب رفض ابنتها الذهاب إلى المدرسة إلى حين حل مشكلتها.
ربما تكون وجهة نظر الطلاب مختلفة بعض الشيء، فهم يرون أن راحتهم النفسية وبقائهم ضمن أصدقاء ومجتمع اعتادوا عليه يجعل حياتهم الدراسية أسهل. وهذا تماما ما تفكر به الطالبة شهد حازم في الصف التاسع.
تعتقد شهد أن انفصالها عن صديقتها المقربة سيكون سببا في تراجعها أكاديميا، فلم يعد لديها الرغبة في الدراسة والتحضير أو حتى المشاركة في الأنشطة اليومية التي اعتادت أن تتشارك بها مع صديقتها المقربة.
ويبدأ الصراع لدى شهد بين صفها الذي فيه مجموعة من المعلمات المميزات وبين صف آخر توجد فيه صديقتها المقربة، فتتضارب الرغبة مع مصلحتها الدراسية، كما ترى هي.
فيما تصف خديجة الخليلي هذه المشكلة بأنها مستمرة مع بداية كل عام دراسي جديد، الأمر الذي يشكل قلقا وتوترا كبيرين لدى الكثير من أولياء الأمور الذين ينشغلون بداية كل عام بهذا الأمر.
وتجد أن على المدرسة أن تقوم بتوعية الطلبة وإرشادهم بأن استمرار بقائهم في مجتمع صفي واحد ليس جيدا، والطبيعي أن ينتقلوا إلى صفوف جديدة، وأن يتعرفوا على طلاب جدد وكذلك المعلمات.
وهو ما أكدته أسماء الحياري مديرة مدرسة، لافتة إلى أنها في كل بداية عام تقوم خلال الطابور الصباحي بإلقاء كلمة صغيرة للطلبة والطالبات حول التغيرات التي تطرأ بداية العام وتعرف بالمعلمات الجدد والطلبة الذين تم تسجيلهم لأول مرة في المدرسة.
وتلفت الحياري إلى أنها وفي بداية العام الدراسي تلاحظ توافدا كبيرا من أولياء الأمور الذين يعترضون على توزيع أبنائهم في الصفوف ويطالبون بنقل أبنائهم في شعب أصدقائهم. ووفق الحياري أن راحة الطلبة تهم المدرسة، ولكن توزيع الطلبة يتم على أسس ومعايير تعتمد على ضمان تنوع في الصف يعتمد على القدرات الدراسية والتحصيل العلمي، وهو أمر ليس سهلا ويتطلب من الكوادر التعليمية وقتا في التوزيع ومن غير المنطقي أن يتم إعادة التوزيع فقط إنسياقا لرغبة الأبناء.
وتقول الحياري، "بعض الأحيان يتطلب الأمر مزيدا من الحزم من الأهل والمدرسة فمصلحة الأبناء أمانة في رقابنا والأمر لا يتعلق بالعواطف فقط"، لافتة إلى أنها رفضت نقل أي طالب أو طالبة خلال الشهرين الأولين في العام الدراسي وإذا استمر أحد من الطلبة في شكواه حينها سيتم أخذ الأمر على محمل الجد، فلعل بقاءه في الشعبة حقا يؤثر على نفسيته وأدائه.
الاختصاصية التربوية والإرشاد النفسي الدكتورة سعاد غيث تبين أهمية السماح للأبناء للتعبير عن رغبتهم وأفكارهم ومشاعرهم وأن تتاح لهم الفرصة لسماع وجهة نظرهم.
وتلفت إلى أن تعبير الطالب عن رغبته في البقاء مع أصدقائه أو الانتقال إلى صف آخر يتواجدون فيه، أمر طبيعي وعلى الأهل التعطاف معه وتقبل وجهة نظره، مع مراعاة أن ينسجم ذلك مع نظام المدرسة وسياستهم في توزيع الطلبة على الصفوف.
وتقترح غيث على أولياء الأمور التوجه إلى المدرسة في حال كان وقتهم يسمح بذلك والوقوف على الأسباب التي تدفع ابنهم للانتقال إلى شعبة أخرى أو يرغبون بمعلمة أخرى والتقدم بطلب نقله. لكن في حال وجود قيود وشروط معينة لتوزيع الطلاب، مثل سعة الصف وعددهم، وإذا اعتذرت المدرسة أو كان الأمر غير متاح لتلبية رغبة الطفل، فإن هذا الموقف يمكن أن يكون فرصة ثمينة للطفل ليتعلم أن الأمور والمواقف قد تتعارض أحيانًا مع إرادته ورغباته، كما ترى غيث.
وتلفت إلى أن الذكاء في التعامل مع هذه المواقف يكمن في قدرة الأبناء على التكيف مع معطيات الحياة، فيتعلم الطفل درسا مهما، وهو أن العديد من الأحيان تفرض عليهم وقائع وأمورا خارجة عن سيطرتهم، وعليهم أن يتأقلموا معها ويرضوا بها. هذا التكيف يعتبر أمرا صحيا.
وتنوه غيث أن الأصل هو أن يلتزم الطالب بالتعليمات والقوانين لتحقيق المصلحة العامة، التي قد لا يكون الطفل قادرا على فهمها في البداية. يحاول الأهل توصيل هذه الفكرة بطريقة بسيطة توضح أسباب القيود والظروف والاشتراطات التي قد تفرض أحيانا، وكيفية التعامل معها.
وفقا لغيث، إعداد الطفل للحياة لا يعني تلبية جميع احتياجاته أو ضمان سعادته الدائمة. بل هو فرصة للبحث عن ما ستجلبه هذه التجربة الجديدة، مثل التفاعل مع طلاب جدد واختبار علاقات جديدة مع الطلاب والمعلمات أيضا.
يترتب على تغيير الطالب لمجتمع صفه الذي اعتاد عليه، كما تشير غيث، اكتساب تجارب وخبرات جديدة واكتشاف ذاته. فالتواجد في صف لا يحتوي على أصدقائه أو معلمته التي اعتاد عليها قد يتيح له الفرصة لاكتشاف قدراته على التكيف والتعلم، مما قد يكشف جوانب جديدة في شخصيته لم يكن يدركها من قبل.

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