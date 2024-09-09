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ترشح 6 من ذوي الإعاقة 3 منهم أفصحوا عن ترشحهم في القوائم العامة

9/9/2024 12:03:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمان- كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب عن إفصاح 3 مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة رسميا بترشحهم في القوائم العامة للمشاركة في الانتخابات النيابية المقررة غدا، ورصدت ترشح 3 آخرين في القوائم المحلية، لم يفصحوا رسميا عن إعاقاتهم .
رئيس قسم المجتمع المدني بالهيئة قيس ارشيدات قال في إيضاحات لـ"الغد"، إن 3 مترشحين من ذوي الإعاقة، أفصحوا عن ترشحهم في القوائم العامة، بينما لم يفصح 3 آخرون عند ترشحهم للقوائم المحلية، مؤكدا أن الهيئة لم تتلق حتى الآن أي شكاوى من ذوي إعاقة ناخبين أو مترشحين، تتعلق بتعرضهم لأي ممارسات تمييزية أو انتهاكات تمس حقوقهم حول المشاركة في الانتخابات.
وبين أن المذكرة الموقعة مع نقابة المحامين والمجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والمركز الوطني لحقوق الإنسان، يقدمون المساعدة القانونية لذوي الاعاقة في الانتخابات، الى جانب تسجيل دعاوى قضائية في حال ثبوت وقوع جريمة انتخابية، أو انتهاك لحقهم الانتخابي.
كما تشمل المذكرة التي اطلعت "الغد" على مضامينها، الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في قانون الانتخاب، أو أي "عنف انتخابي" للنساء من ذوات الاعاقة، أو التأثير على إرادتهم في التصويت أو حالات التنمر، وفقا لإرشيدات، وتقديم استشارات مجانية لهذه الشريحة من المقترعين والناخبين، وما يتعلق بالعملية الانتخابية، حتى بعد صدور النتائج بالانتخابات، في حال اعتراض أي منهم على النتائج.
وأكد أن آلية رصد وتتبع للشكاوى تكون عن طريق خط الهيئة الساخن، أو خاصية الاتصال المرئي لذوي الاعاقة، وعبر رصد منصات التواصل الاجتماعي.
وبشأن بيانات الناخبين الحاصلين على البطاقات التعريفية من المجلس الأعلى، والتي بلغت 7698 بطاقة، فقد ربط أصحابها بالطوابق الأرضية في مراكز الاقتراع ويبلغ عددها 95، مجددا التأكيد على أن تحديد عدد المقترعين لاحقا من هذه الشريحة بعد صدور النتائج، سيكون سهلا لوجود بياناتهم لدى الهيئة.
كما تشمل المذكرة حاملي البطاقات التعريفية الصادرة عن المجلس، أو الحاصلين على تقارير طبية معتمدة سواء من أحد مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية، من الواردة أسماؤهم في جداول الناخبين النهائية.
وأدرجت المخالفات والجرائم الانتخابية التي نص عليها قانون الانتخاب رقم 4 لسنة 2022، أدرجت في المواد من 60 الى 66 في القانون، وتنسحب على الناخبين أو المترشحين أو العاملين في العملية الانتخابية في حال ارتكبوا مخالفات ضد آخرين.
ومن بين الجرائم، انتحال الشخصية أو الاحتفاظ بهوية آخر، أو إعطاء ناخب بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو عرض مبلغ على مقترع للامتناع عن انتخاب شخص معين أو التأثير عليه وعلى غيره في الانتخابات، أو توجيه الناخبين للتصويت لأحد المترشحين بالنسبة للعاملين في لجان الاقتراع والفرز.
وتقضي المذكرة بتلقي الأطراف الموقعة للاستفسارات وطلب الاستشارات القانونية، أو الشكاوى بالطرق التي تراها مناسبة، بما في ذلك خدمات الخط الساخن المتعلقة بأي انتهاك لحق من حقوق ذوي الإعاقة خلال المشاركة في العملية الانتخابية بمختلف مراحلها.
وتضمنت التنسيق بين جميع الاطراف والتعاون بتدريب عامليها، حول طرق التواصل الفعال مع ذوي الإعاقة وتمكينهم من الحصول على المساعدة القانونية، والتنسيق في مجال توعية ذوي الإعاقة ووصولها لأكبر عدد منهم.

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