ترشح 6 من ذوي الإعاقة 3 منهم أفصحوا عن ترشحهم في القوائم العامة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هديل غبّون
عمان- كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب عن إفصاح 3 مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة رسميا بترشحهم في القوائم العامة للمشاركة في الانتخابات النيابية المقررة غدا، ورصدت ترشح 3 آخرين في القوائم المحلية، لم يفصحوا رسميا عن إعاقاتهم .
رئيس قسم المجتمع المدني بالهيئة قيس ارشيدات قال في إيضاحات لـ"الغد"، إن 3 مترشحين من ذوي الإعاقة، أفصحوا عن ترشحهم في القوائم العامة، بينما لم يفصح 3 آخرون عند ترشحهم للقوائم المحلية، مؤكدا أن الهيئة لم تتلق حتى الآن أي شكاوى من ذوي إعاقة ناخبين أو مترشحين، تتعلق بتعرضهم لأي ممارسات تمييزية أو انتهاكات تمس حقوقهم حول المشاركة في الانتخابات.
وبين أن المذكرة الموقعة مع نقابة المحامين والمجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والمركز الوطني لحقوق الإنسان، يقدمون المساعدة القانونية لذوي الاعاقة في الانتخابات، الى جانب تسجيل دعاوى قضائية في حال ثبوت وقوع جريمة انتخابية، أو انتهاك لحقهم الانتخابي.
كما تشمل المذكرة التي اطلعت "الغد" على مضامينها، الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في قانون الانتخاب، أو أي "عنف انتخابي" للنساء من ذوات الاعاقة، أو التأثير على إرادتهم في التصويت أو حالات التنمر، وفقا لإرشيدات، وتقديم استشارات مجانية لهذه الشريحة من المقترعين والناخبين، وما يتعلق بالعملية الانتخابية، حتى بعد صدور النتائج بالانتخابات، في حال اعتراض أي منهم على النتائج.
وأكد أن آلية رصد وتتبع للشكاوى تكون عن طريق خط الهيئة الساخن، أو خاصية الاتصال المرئي لذوي الاعاقة، وعبر رصد منصات التواصل الاجتماعي.
وبشأن بيانات الناخبين الحاصلين على البطاقات التعريفية من المجلس الأعلى، والتي بلغت 7698 بطاقة، فقد ربط أصحابها بالطوابق الأرضية في مراكز الاقتراع ويبلغ عددها 95، مجددا التأكيد على أن تحديد عدد المقترعين لاحقا من هذه الشريحة بعد صدور النتائج، سيكون سهلا لوجود بياناتهم لدى الهيئة.
كما تشمل المذكرة حاملي البطاقات التعريفية الصادرة عن المجلس، أو الحاصلين على تقارير طبية معتمدة سواء من أحد مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية، من الواردة أسماؤهم في جداول الناخبين النهائية.
وأدرجت المخالفات والجرائم الانتخابية التي نص عليها قانون الانتخاب رقم 4 لسنة 2022، أدرجت في المواد من 60 الى 66 في القانون، وتنسحب على الناخبين أو المترشحين أو العاملين في العملية الانتخابية في حال ارتكبوا مخالفات ضد آخرين.
ومن بين الجرائم، انتحال الشخصية أو الاحتفاظ بهوية آخر، أو إعطاء ناخب بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو عرض مبلغ على مقترع للامتناع عن انتخاب شخص معين أو التأثير عليه وعلى غيره في الانتخابات، أو توجيه الناخبين للتصويت لأحد المترشحين بالنسبة للعاملين في لجان الاقتراع والفرز.
وتقضي المذكرة بتلقي الأطراف الموقعة للاستفسارات وطلب الاستشارات القانونية، أو الشكاوى بالطرق التي تراها مناسبة، بما في ذلك خدمات الخط الساخن المتعلقة بأي انتهاك لحق من حقوق ذوي الإعاقة خلال المشاركة في العملية الانتخابية بمختلف مراحلها.
وتضمنت التنسيق بين جميع الاطراف والتعاون بتدريب عامليها، حول طرق التواصل الفعال مع ذوي الإعاقة وتمكينهم من الحصول على المساعدة القانونية، والتنسيق في مجال توعية ذوي الإعاقة ووصولها لأكبر عدد منهم.
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