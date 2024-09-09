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المستقلة للانتخاب تطلق منصة النتائج للانتخابات النيابية

9/9/2024 12:03:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب منصة خاصة لنشر نتائج الانتخابات النيابية؛ وذلك بعد إغلاق الصناديق الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء ١٠ / ٩ / ٢٠٢٤ وبدء مرحلة الفرز؛ ليصار إلى نشر النتائج أولا بأول حال صدورها؛ وذلك على الرابط



وتؤكد الهيئة ان إطلاق هذه المنصة قبل يوم الاقتراع بصفتها استحقاق قانوني؛ ياتي من حرصها على تطبيق نهج الشفافية في نشر النتائج؛ داعين المهتمين إلى متابعته ومعرفة النتائج حال صدورها.

MENAFN09092024000072011014ID1108650207

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