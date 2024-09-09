المستقلة للانتخاب تطلق منصة النتائج للانتخابات النيابية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب منصة خاصة لنشر نتائج الانتخابات النيابية؛ وذلك بعد إغلاق الصناديق الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء ١٠ / ٩ / ٢٠٢٤ وبدء
مرحلة الفرز؛ ليصار إلى نشر النتائج أولا بأول حال صدورها؛ وذلك على الرابط
وتؤكد الهيئة ان إطلاق هذه المنصة قبل يوم الاقتراع بصفتها استحقاق قانوني؛ ياتي من حرصها على تطبيق نهج الشفافية في نشر النتائج؛ داعين المهتمين إلى متابعته ومعرفة النتائج حال صدورها.
MENAFN09092024000072011014ID1108650207
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.