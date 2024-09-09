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إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة السفر عند الساعة العاشرة وإغلاقه أمام حركة الشحن

9/9/2024 12:03:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه سيفتح جسر الملك حسين ليوم الغد أمام حركة السفر عند الساعة العاشرة صباحاً مع الإبقاء على إغلاقه أمام حركة الشحن.

مهيباً بالمسافرين التقيّد بالمواعيد والتعليمات توفيراً لوقتهم وجهدهم .

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