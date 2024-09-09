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حواجز الاحتلال بالخليل.. عقاب جماعي للفلسطينيين ولتنفيذ مخططات التهجير

9/9/2024 12:03:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الخليل- طوابير طويلة من المركبات تتكدس أمام الحواجز العسكرية التي تقيمها قوات الاحتلال الصهيونية، عند مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها، جنوب الضفة الغربية، بانتظار المرور إلى بيت لحم القريبة أو بقية محافظات الضفة الغربية.
"منذ أكثر من ساعتين نحاول الخروج من مدينة الخليل، فقد توجهنا مبكرا إلى حاجز "راس الجورة" العسكري، الذي أعلنت قوات الاحتلال أنها ستفتحه أمام الفلسطينيين، ووصلنا قبل الموعد بنصف ساعة لتجنب الأزمة، وبعد انتظار لأكثر من ساعة، أُبلغنا أن الحاجز سيبقى مغلقا"، يقول أحد سائقي مركبات العمومي، الذي فضل عدم ذكر اسمه خشية ملاحقته.
ويضيف: "بعد ذلك علمنا أن حاجز "فرش الهوى" العسكري –الذي يبعد عدة كيلومترات عن الحاجز الأول- يسمح بمرور مركبات المواطنين، فتوجهنا مسرعين إلى هناك، لنجده مغلقا".
وتابع: بسبب الأزمة الخانقة التي أصبحت في المكان، وبعد انتظار طويل، فتح جنود الاحتلال الحاجز لنحو خمس دقائق، ليس لتخفيف معاناة الناس، بل لأن الأزمة أثرت في حركة سير المستعمرين وتنقلهم على الطريق الالتفافي في تلك المنطقة.
شكلت الحواجز العسكرية، منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، إحدى أدوات القمع للسيطرة على القلسطينيين وتعميق معاناتهم والتحكم في نظام عيشهم ونمطه.
ومنذ السابع من تشرين الأول)(أكتوبر) 2023، فرضت قوات الاحتلال مزيدا من إجراءاتها القمعية وصعّدت عقابها الجماعي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، وضاعفت أدواتها العنصرية للسيطرة عليهم وتقييد حركتهم بالحواجز العسكرية وغيرها من الوسائل.
ما يزيد على 110 حواجز عسكرية وبوابات حديدية وقواطع ومكعبات إسمنتية، وسواتر ترابية، تعزل مدينة الخليل عن محيطها الخارجي، وتقطع أوصالها الداخلية، ومنذ بدء العدوان على غزة، أضافت قوات الاحتلال أكثر من 47 حاجزا وبوابة حديدية جديدة في المدينة.
ومنذ 31 آب(أغسطس) الماضي، تتعرض الخليل لإغلاق كامل وحصار مشدد متواصل، بعد أن أغلقت قوات الاحتلال مداخل المحافظة ومخارجها كافة، ومعظم مداخل بلداتها وقراها التي تربطها ببعض، وقيدت حركة تنقل ما يزيد على 835 ألف مواطن.
في الوقت الذي يُسمح للمستعمرين بالتنقل بحرية ودون قيود، عمد الاحتلال بعد خنق المدينة وبلداتها وقراها، إلى تحديد أوقات تنقل السكان بالمدينة وإليها، عبر الحواجز والبوابات العسكرية، تحت مسمى "تسهيلات" على حركة التنقل، لكن الهدف منها تعزيز سيطرته على الطرق، والتحكم في حركة الأهالي وتنقلهم، وإخضاعهم لنظامه العسكري والإداري، بما ينسجم مع مخططاته الاستعمارية.
مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة فريد الأطرش، قال إن ما يقوم به الاحتلال في الخليل وغيرها من مدن الضفة، يأتي في إطار سياسة التمييز العنصري، إذ يهدف من خلالها إلى إجبار الفلسطينيين على تغيير أنماط حياتهم، بما ينسجم مع رغباته وأطماعه الاستعمارية.
واعتبر هذه الإجراءات القمعية بمثابة تقسيم زماني يفرضه الاحتلال على تنقل الفلسطينيين، ما يصادر حقهم في حرية الحركة، ويُفقدهم القدرة على الاستقرار والتخطيط وتنظيم حياتهم، في حين يوفر للمستعمرين الحرية الكاملة في الحركة والتنقل.
وأشار الأطرش إلى أن المستعمرين يستغلون ذلك، لتنفيذ اعتداءاتهم الإرهابية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، كما حصل عندما منع الاحتلال المواطنين من الوصول إلى منازلهم وممتلكاتهم في منطقة الطيبة التابعة لبلدة ترقوميا غرب الخليل، وفي قرية زنوتا حيث أحرق المستعمرون ودمروا جميع المساكن بما فيها مدرسة ومنشآت زراعية.
الناشط في مجال حقوق الإنسان هشام الشرباتي، قال إن قوات الاحتلال تنتهك بهذه الإجراءات بشكل صارخ القانون الدولي وكل المواثيق والأعراف الدولية التي تكفل حرية الحركة وغيرها من الحقوق الإنسانية، وإن الاحتلال يسعى إلى تحويل تلك الحقوق إلى امتيازات يُخضعها لمصالحه ورغباته في منحها أو منعها.
وقال العملة: إن استهداف الخليل على هذا النحو أمر مقصود فهي تضم أكبر مخزون بشري فلسطيني في الضفة، وقاعدة الصناعة الفلسطينية، إضافة إلى المساحة الجغرافية الكبيرة، فأحاطها الاحتلال بشبكة من الطرق الاستعمارية، فأصبح المواطنون لا يستطيعون الدخول إليها أو الخروج منه إلا من حيث يريد الاحتلال، وفي حالة إغلاق ما عليها من بوابات تتحول إلى سجن كبير.
وأضاف أن الاحتلال يدرك بشكل قطعي أن نجاح مخططاته الاستعمارية في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، لا يمكن له أن يتحقق دون العبث بحياة الفلسطينيين، وإفقادهم القدرة على الاستقرار وتنظيم حياتهم والتخطيط حتى ليوم واحد.
واعتبر أن كل تلك الإجراءات تأتي ضمن هذا السياق، إذ يسعى الاحتلال من خلالها إلى إجبار المواطنين على التكيف مع متغيرات هو من يفرضها ويملك التحكم فيها كما يشاء ووقتما يشاء.
داخل مدينة الخليل، ليس أفضل حالا من محيطها، حيث تعيش 750 عائلة فلسطينية في البلدة القديمة من مدينة الخليل، ظروفا حياتية قاسية وبالغة الصعوبة، جراء سلسلة الإجراءات القمعية والعنصرية المتصاعدة التي تفرضها قوات الاحتلال عليهم، إضافة إلى اعتداءات المستعمرين الإرهابية.
فمنذ السابع من تشرين الأول(أكتوبر) 2023، أغلق الاحتلال 17 منطقة جديدة في الأحياء الواقعة شرق الحرم الإبراهيمي الشريف، وعزلها عن بعضها البعض وفصلها عن باقي أحياء البلدة القديمة والمنطقة الجنوبية بشكل كامل، إضافة إلى إغلاق ما يزيد على 50 محلا تجاريا بشكل كامل، ومنع أصحابها من فتح أبوابها.
كما فرض الاحتلال قيودا مشددة على حركة الفلسطينيين سواء داخل تلك الأحياء، أو التنقل منها وإليها، وحدد لهم ساعات معينة للخروج تبدأ من الساعة السابعة حتى العاشرة مساءً، وعبر ما يعرف بحاجز 160 العسكري، حيث يجبرون على السير مسافات طويلة للوصول إلى ذلك الحاجز، ويشترط أن تكون أسماء الراغبين في المرور عبره مسجلة مسبقا لدى الجنود، ناهيك عن الإغلاقات المفاجئة، والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى إغلاق الحواجز، ما يجبر أعدادا كبيرة من السكان على المبيت خارج منازلهم.
ويتعرض الفلسطينيين لشتى أشكال التنكيل والتفتيش على تلك الحواجز، ويتم احتجاز عائلات كاملة لساعات طويلة يتخللها اعتداءات بالضرب المبرح والتنكيل بطريقة مهينة جدا، ويُضرب الأب وينكل به أمام زوجته وأطفاله، كما يتعمد الجنود استفزاز تلك العائلات من خلال محاولتهم وإصرارهم على إخضاع النساء والفتيات للتفتيش الشخصي، الأمر الذي يرفضه الأهالي، ما يعرضهم لمزيد من الضرب والتنكيل والاحتجاز لساعات أطول في ظروف صعبة.-(وكالات)

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