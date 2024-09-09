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العدوان يحرم غزة من عام دراسي آخر.. وخطط بالضفة لمواجهة التطورات

9/9/2024 12:03:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رام الله - ينطلق العام الدراسي الجديد، اليوم، في ظل إبادة متواصلة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وانتهاكات الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس.
ومنذ السابع من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، حُرِم طلبة المدارس والجامعات في قطاع غزة من الالتحاق بالعملية التعليمية، جراء القصف المتواصل على مختلف أنحاء قطاع غزة، في ظل تواصل العدوان واستهداف الأحياء والمربعات السكنية بالكامل.
حيث شهدت المدارس نزوحا لآلاف الأسر، ووفقا للأمم المتحدة فإن نحو 1,9 مليون شخص (في قطاع غزة) هم نازحون، ويشمل ذلك أشخاصا نزحوا بشكل متكرر.
وذكرت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في بيان صدر عنها، امس، أن عدوان الاحتلال على غزة تسبب في استهداف أكثر من 25,000 طفل ما بين شهيد وجريح، منهم ما يزيد على 10,000 من طلبة المدارس، وسط تدمير 90 % من مباني المدارس الحكومية البالغ عدد أبنيتها 307.
وأشارت الوزارة إلى أن العدوان الذي يقترب من إتمام عام كامل، يحرم أكثر من 630 ألف طالب وطالبة من حقهم التعليم منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، يضاف إليهم أكثر من 58 ألفاً يُفترض أن يلتحقوا بالصف الأول في العام الدراسي الجديد، فضلا عن 39 ألفاً ممن لم يتقدموا لامتحان الثانوية العامة.
وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور، إن الوزارة بصدد البدء بخطوات عملية لإنفاذ خطتها المتعلقة بإنقاذ التعليم في قطاع غزة.
ونوه إلى الإقبال الكبير الذي شهدته الوزارة على التسجيل ضمن مدارس افتراضية للتعليم الإلكتروني خُصصت لطلبة القطاع، وذلك في إطار ما يمكن تقديمه من تدخلات طارئة، انتظاراً لاستقرار الميدان لتنفيذ التدخلات الشاملة.
وأضاف الخضور، أن الوزارة أعّدت خططاً للعام الدراسي الجديد تحقق تطلعات تقديم الحد الأعلى الممكن من التعليم الوجاهي بما يراعي تطورات الوضع الميداني المرتبطة بانتهاكات جيش الاحتلال وعصابات المستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس، التي أدت إلى استشهاد 78 طفلا من طلبة المدارس، واثنين من الكوادر التعليمية منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
ويُفتتح العام الدراسي بشكل رسمي بالضفة الغربية والقدس، في 2459 مدرسة حكومية وخاصة وتابعة لوكالة الغوث "الأونروا"، ليلتحق بها أكثر من 806,360 طالبا وطالبة، يتلقون تعليمهم على يد 51,447 معلما ومعلمة.
وذكر أن الوزارة أوعزت إلى مديريات التربية والتعليم بمراعاة الأوضاع الميدانية والتباينات بين المدن بما يحقق أعلى نسبة دوام ممكنة، انطلاقاً من التوجه بالتركيز في العام الدراسي 2024 - 2025 على التعليم الوجاهي، في ظل التقييمات التي قامت بها الوزارة للتعليم الإلكتروني التي أشارت إلى عدم نجاعته.
وبين أن الوزارة راعت في تنقلات المعلمين والمعلمات مكان سكناهم، حتى لا يضطر معظمهم إلى سلوك طرق وحواجز تفرض عليها قوات الاحتلال إغلاقات بين حين وآخر.
وأشار الخضور إلى أن الوزارة أوعزت بتعزيز وجود ممثلي مديري المديريات في المناطق المستهدفة من جيش الاحتلال والمستعمرين، لا سيما أن هناك نحو 100 مدرسة تقع في تخوم المستعمرات وبمحاذاة الطرق الاستعمارية، وفي المناطق التي تشهد انتهاكات متكررة كبعض المدارس في جنوب نابلس، والبلدة القديمة في مدينة الخليل وشمال المدينة، والريف الشرقي لبيت لحم، والأغوار.
ونوه إلى أن التربية والتعليم العالي تواصلت مع مؤسسات دولية وحقوقية ودبلوماسية مختصة في مجال التعليم، لكي تكون لها تدخلات في توفير حق التعليم لأطفال فلسطين، ولكي تتحمل مسؤولياتها في إيلاء تلك المدارس اهتماما خاصا، وتحقيق مطلب عدم استثناء أي مدرسة من حق الطلبة في التعليم الوجاهي.
وبين في الإطار ذاته، أن انتهاكات الاحتلال والمستعمرين التي أعقبت انطلاق العدوان على قطاع غزة، حرمت طلبة 11 مدرسة في الضفة الغربية من الدوام وجاهيا منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
وأوضح أن الأحداث الطارئة تسببت في إعاقة الدوام بشكل جزئي في بعض المدارس خلال العام الدراسي الماضي، فضلا عن هدم سلطات الاحتلال عددا من مدارس التحدي التي أقامتها الوزارة في المناطق المستهدفة، وكان آخرها مدرسة خلة عميرة الأساسية في يطا جنوب الخليل، وكان ذلك في تموز (يوليو) الماضي خلال فترة العطلة الصيفية، إذ سيعود الطلبة لتلقي تعليهم في خيمة.
وشدد على أن تعامل وزارة التربية والتعليم العالي مع الفاقد التعليمي وتعويض الطلبة مرهون باستقرار العام الدراسي، إذ كانت خلال فترة العطلة الصيفية تدخلات عبر المخيمات الصيفية التي أخذت طابعاً تعليمياً.
وقال الخضور: "نأمل أن يستقر العام، ونؤمن بأن لدى المعلمين والمعلمات القدرة على تمرير المادة اللازمة بما يُمكّن الطلبة من اجتياز المراحل الدراسية حتى يكونوا مؤهلين للتقدم في المسار التعليمي، والوزارة لديها خطط أيضاً تركز على موضوع إعطاء كل ما من شأنه تعويض الطلبة عما فاتهم، شريطة استقرار العام الدراسي".-(وكالات)

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