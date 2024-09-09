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بإطار مخطط التهجير.. الاحتلال يدمر16 مدرسة إيواء للنازحين بغزة

9/9/2024 12:03:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- استهدف الاحتلال 16 مدرسة إيواء للمدنيين النازحين في قطاع غزة، خلال شهر واحد فقط، مما أدى لارتقاء المزيد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يواصل شنّها منذ أشهر طويلة.
وقبل ساعات قليلة فقط، قصفت طائرات الاحتلال الحربية مدرسة جديدة تؤوي مئات النازحين الفلسطينيين قسرا في جباليا، شمالي القطاع، وقبلها شنّ غاراته العدوانية لاستهداف مدرسة أخرى تؤوي أيضا نازحين، شمالي مدينة غزة، مما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى.
ويُلاحظ تصاعد وتيرة استهداف جيش الاحتلال للمدارس التي تستخدم كمراكز إيواء للمدنيين النازحين، في مختلف أنحاء القطاع، وتدميرها على رؤوس النازحين، مما يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، تحت ذريعة الإدعاء باستهداف أهداف عسكرية، من دون تقديم أي دليل يثبت صحة تلك الادعاءات.
وتأتي تلك الاستهدافات كجزء من جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وفي إطاء مساعي تفريغ الأرض الفلسطينية من أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من خلال القتل والتنكيل والتهجير القسري.
ومنذ بداية شهر أغسطس (آب) الماضي، قصف جيش الاحتلال 16 مدرسة تستخدم كمراكز إيواء في قطاع غزة، 15 منها شمال وادي غزة، ما أدى إلى استشهاد 217 فلسطينيا، وإصابة المئات، عدد كبير منهم من النساء والأطفال، وفق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
في حين تسبب عدوان الاحتلال على غزة في استهداف أكثر من 25,000 طفل ما بين شهيد وجريح، منهم ما يزيد على 10,000 من طلبة المدارس، وسط تدمير 90 % من مباني المدارس الحكومية البالغ عددها 307، والتي تستخدم كمراكز إيواء للنازحين، وفق وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.
كما حرم العدوان، الذي يقترب من إتمام عام كامل، أكثر من 630 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، يضاف إليهم أكثر من 58 ألفا يُفترض أن يلتحقوا بالصف الأول في العام الدراسي الجديد، فضلا عن 39 ألفا ممن لم يتقدموا لامتحان الثانوية العامة، بحسب معطيات الوزارة الفلسطينية.
وأفاد "المرصد الأورومتوسطي" أن التحقيقات الأولية التي أجراها فريقه الميداني تشير إلى تعمد جيش الاحتلال تدمير ما تبقى من مراكز الإيواء ومحيطها في القطاع، بما فيها المدارس والمنشآت العامة، فضلا عن تدمير المنازل السكنية والتجمعات والبسطات التجارية، بهدف خلق بيئة قسرية تُجبر السكان المدنيين على ترك مناطق سكناهم والنزوح قسرا نحو وسط وجنوب القطاع.
وأضاف أن الخطة التي كشفت عنها صحيفة "يديعوت أحرونوت" بالكيان المُحتل، والتي تفيد بأن جيش الاحتلال يدرس حاليا خيارات طرد وتهجير ما تبقى من الفلسطينيين في شمال وادي غزة تحت ما يُعرف بـ"خطة الجنرالات"، تمثل دليلا آخر على نية الكيان الصهيوني تفريغ غزة من ساكنيها.
وأشار إلى نقاش رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" مع جيش الاحتلال تنفيذ مرحلة رابعة لحربه الدامية تقوم على طرد السكان من شمال قطاع غزة، بما يدلل على أن مخطط التهجير القسري الذي نفذته منذ الأيام الأولى للحرب، ما يزال قائما في ظل الصمت الدولي وغياب أي مواقف دولية فاعلة ضد الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، مما يشجع الاحتلال على استكمال مخططاته في إبادة الفلسطينيين جماعيّا والقضاء عليهم بالقتل المباشر وغير المباشر والتهجير القسري.
ومنذ بدء الهجوم العسكري الهجمّي على قطاع غزة؛ ما تزال قوات الاحتلال تشن هجمات عسكرية وبنمط واضح ومتكرر ضد المنشآت المدنية والقتل الجماعي للمدنيين واستهداف مراكز اللجوء المقام أغلبها في منشآت للأمم المتحدة، واقتراف جرائم قتل جماعية فيها، مما يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتشكل فعلا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية.
وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة، بارتكاب 3 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، أدت لاستشهاد 33 فلسطينيا، وإصابة 145 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وأفادت "الصحة الفلسطينية" بارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40972، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وحصيلة الإصابات إلى 94761 منذ بدء العدوان، في حين ما يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن السيوف التي تحدث عنها "نتنياهو" لن تحقق الأمن والاستقرار، مؤكدا أن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو الاعتراف بالشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.
وأضاف، في تصريح له أمس، أن استمرار عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني من رفح حتى جنين، وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، بدعم أميركي، سيزيد اشتعال المنطقة، ولن تنجح أي جهود إقليمية أو دولية في احتواء هذا الانفجار الذي سيحرق المنطقة.
وأشار أبو ردينة إلى أن الهدف الحقيقي للاحتلال هو المس بالقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبالهوية الوطنية لهذه الأرض، ولكن عليهم أن يدركوا جيدا ومن ورائهم بأن القدس هي بوابة السلام والامن والاستقرار.
وقال إن كل ما يجري من محاولات لاحتواء الانفجار قبل وقف العدوان هي نوع من الجدل العقيم، والمنطقة تدفع ثمن سياسات الاحتلال المدعومة أميركيا، التي لن تنجح بالمساس بالمشروع الوطني الفلسطيني الذي أساسه القدس والمقدسات، التي ستبقى الجامع لنضالات الشعب الفلسطيني وشعوب الأمة العربية وأحرار العالم.
بدوره، قال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، إن عدوان الاحتلال المستمر على الشعب الفلسطيني في غزة ومخيمات الضفة الغربية يعبر عن العجز والتخبط الذي تعيشه حكومة الاحتلال الدموية.
ودعا العالول، إلى ضرورة تعزيز صمود الفلسطينيين وإفشال مخطط التهجير بمزيد من الوحدة والمواجهة الشاملة حتى إنهاء الاحتلال، مطالبا المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه الأسرى والمعتقلين الذين يتعرضون لعملية اغتيال ممنهجة في ظل صمت مطبق يمس شرعية ومكانة منظومة المجتمع الدولي.

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