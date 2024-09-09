قائد الحرس الثوري: كابوس الرد الإيراني يهز الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين
سلامي، الأحد، إن الاحتلال محاصر من العراق واليمن ولبنان.
وقال لوسائل إعلام إيرانية محلية إن
"كابوس الرد الإيراني يهز ليلاً نهارًا العدو الذي بدأنا نرى ملامح
نهايته"، مردفا بالقول: "العدو سيذوق طعم الانتقام الإيراني، وسيدرك أنه
لا يمكن له التلاعب بخطوطنا الحمر".
وأكد سلامي أن الاحتلال محاصر من العراق واليمن
ولبنان وكابوس ردنا يجعله يترقب ليلا نهارا.
وتتوعد إيران بالرد على اغتيال رئيس المكتب
السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على أراضيها، حيث تتهم الاحتلال بتنفيذ العملية.
وأثار تأخر الرد الإيراني على الاحتلال تساؤلات
كثيرة، وسط اتهامات لطهران بعدم جديتها في تنفيذ تهديداتها، رغم استهداف سيادتها
مباشرة.
وفي آخر فصول تبادل الاتهامات بين الاحتلال
وطهران، أشار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى دور إيراني، في
عملية إطلاق النار التي نفذها أردني، الأحد في جسر الملك حسين.
وأطلق سائق شاحنة أردني النار داخل معبر
الكرامة الحدودي بين فلسطين والأردن، ما أدى إلى قتل 3 إسرائيليين، كما أطلقت قوات
الاحتلال النار على منفذ العملية.
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