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قائد الحرس الثوري: كابوس الرد الإيراني يهز الاحتلال

9/9/2024 12:03:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، الأحد، إن الاحتلال محاصر من العراق واليمن ولبنان.
وقال لوسائل إعلام إيرانية محلية إن "كابوس الرد الإيراني يهز ليلاً نهارًا العدو الذي بدأنا نرى ملامح نهايته"، مردفا بالقول: "العدو سيذوق طعم الانتقام الإيراني، وسيدرك أنه لا يمكن له التلاعب بخطوطنا الحمر".

وأكد سلامي أن الاحتلال محاصر من العراق واليمن ولبنان وكابوس ردنا يجعله يترقب ليلا نهارا.

وتتوعد إيران بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على أراضيها، حيث تتهم الاحتلال بتنفيذ العملية.

وأثار تأخر الرد الإيراني على الاحتلال تساؤلات كثيرة، وسط اتهامات لطهران بعدم جديتها في تنفيذ تهديداتها، رغم استهداف سيادتها مباشرة.

وفي آخر فصول تبادل الاتهامات بين الاحتلال وطهران، أشار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى دور إيراني، في عملية إطلاق النار التي نفذها أردني، الأحد في جسر الملك حسين.

وأطلق سائق شاحنة أردني النار داخل معبر الكرامة الحدودي بين فلسطين والأردن، ما أدى إلى قتل 3 إسرائيليين، كما أطلقت قوات الاحتلال النار على منفذ العملية.

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