5 قتلى و19 جريحا بالقصف الإسرائيلي على مصياف

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قتل 5 أشخاص وأصيب 19 آخرون جراء القصف
الإسرائيلي على مصياف في ريف حماة، وسط سوريا، بحسب مديرية صحة حماة.
وقالت وسائل إعلام رسمية سورية إن الدفاعات الجوية تتصدى مجددا لغارات إسرائيلية استهدفت محيط مدينة مصياف بريف حماة.
وكانت وسائل إعلام رسمية سورية قالت في وقت سابق بعد منتصف الليل، إن نحو 15 غارة
إسرائيلية حتى الآن قصفت المنطقة الوسطى، كما طال القصف الإسرائيلي مركز البحوث
العلمية ومنشآت معامل الدفاع في محيط مصياف.
ونشب حريق كبير في منطقة حير عباس بريف حماة
جراء العدوان الإسرائيلي.
MENAFN09092024000072011014ID1108650199
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.