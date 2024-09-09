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5 قتلى و19 جريحا بالقصف الإسرائيلي على مصياف

9/9/2024 12:03:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قتل 5 أشخاص وأصيب 19 آخرون جراء القصف الإسرائيلي على مصياف في ريف حماة، وسط سوريا، بحسب مديرية صحة حماة.

وقالت وسائل إعلام رسمية سورية إن الدفاعات الجوية تتصدى مجددا لغارات إسرائيلية استهدفت محيط مدينة مصياف بريف حماة.

وكانت وسائل إعلام رسمية سورية قالت في وقت سابق بعد منتصف الليل، إن نحو 15 غارة إسرائيلية حتى الآن قصفت المنطقة الوسطى، كما طال القصف الإسرائيلي مركز البحوث العلمية ومنشآت معامل الدفاع في محيط مصياف.

ونشب حريق كبير في منطقة حير عباس بريف حماة جراء العدوان الإسرائيلي.


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