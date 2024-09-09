اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وقعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات
الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها الليلة مخيم بلاطة في مدينة نابلس.
وقالت "كتائب شهداء الأقصى شباب الثأر
والتحرير-مخيم بلاطة" إن مقاتليها تمكنوا "من استهداف قوات العدو
الصهيوني المقتحمة لمخيم بلاطة ومحيطه بوابل كثيف من الرصاص وخاضوا اشتباكات عنيفة
معها".
وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال اقتحم المخيم
برفقة جرافة عسكرية، واندلع على إثر ذلك اشتباكات. (وكالات)
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