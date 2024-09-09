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اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة

9/9/2024 12:03:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها الليلة مخيم بلاطة في مدينة نابلس.
وقالت "كتائب شهداء الأقصى شباب الثأر والتحرير-مخيم بلاطة" إن مقاتليها تمكنوا "من استهداف قوات العدو الصهيوني المقتحمة لمخيم بلاطة ومحيطه بوابل كثيف من الرصاص وخاضوا اشتباكات عنيفة معها".

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال اقتحم المخيم برفقة جرافة عسكرية، واندلع على إثر ذلك اشتباكات. (وكالات)

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