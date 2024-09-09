الاحتلال يطلق الرصاص الحي على عمال شرق بيت لحم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أطلقت قوات الاحتلال
الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة، الرصاص الحي على مجموعة من العمال في منطقة واد
الحمص، شمال شرق بيت لحم.
ووفقاً لمصدر محلي،
أفاد وكالة "وفا"، فإن قوات الاحتلال طاردت عدداً من العمال في منطقة
واد الحمص القريبة من قريتي الخاص والنعمان شرق بيت لحم، أثناء محاولتهم الوصول
إلى أماكن عملهم في مدينة القدس.
خلال هذه العملية، أطلقت
قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الإنارة، دون ورود تقارير عن وقوع إصابات حتى
اللحظة.
وتتكرر هذه الاعتداءات
على العمال الذين يحاولون الوصول إلى أماكن عملهم داخل القدس وأراضي عام 48، في ظل
الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها بشكل يومي.
MENAFN09092024000072011014ID1108650195
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.