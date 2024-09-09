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الاحتلال يطلق الرصاص الحي على عمال شرق بيت لحم

9/9/2024 12:03:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة، الرصاص الحي على مجموعة من العمال في منطقة واد الحمص، شمال شرق بيت لحم.
ووفقاً لمصدر محلي، أفاد وكالة "وفا"، فإن قوات الاحتلال طاردت عدداً من العمال في منطقة واد الحمص القريبة من قريتي الخاص والنعمان شرق بيت لحم، أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم في مدينة القدس.

خلال هذه العملية، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الإنارة، دون ورود تقارير عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

وتتكرر هذه الاعتداءات على العمال الذين يحاولون الوصول إلى أماكن عملهم داخل القدس وأراضي عام 48، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها بشكل يومي.

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