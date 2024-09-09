شهداء وجرحى بقصف الاحتلال المتواصل لقطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
واصل جيش الاحتلال
الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية على قطاع غزة، في اليوم الـ339 من
العدوان المستمر، حيث استهدفت الغارات الجوية والقصف المدفعي مناطق متفرقة في
القطاع، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال.
وأفادت مصادر طبية
باستشهاد 3 مواطنين فلسطينيين وإصابة 7 آخرين في قصف
إسرائيلي استهدف منزلاً شرقي
مخيم النصيرات وسط القطاع.
كما استهدفت غارات
أخرى منزلاً في شارع الدعوة شمالي المخيم، ما أسفر عن تدمير المنزل بالكامل.
وفي وقت سابق من مساء
الأحد، استشهدت طفلة وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف مدفعي استهدف منزلاً في حي
التفاح شرق مدينة غزة.
وأفادت وكالة "وفا"
بأن فرق الإسعاف نقلت الشهيدة الطفلة والجرحى إلى مستشفى المعمداني في غزة.
وصرح الهلال الأحمر
الفلسطيني من جهة أخرى، بصعوبة التواصل مع غرف عمليات الطوارئ في غزة نتيجة تضرر
شبكات الاتصالات بفعل الهجمات الإسرائيلية المتواصلة، ما يزيد من تعقيد جهود
الإنقاذ والإغاثة.
ووفقاً لآخر إحصائيات
وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7
تشرين أول/ أكتوبر 2023 إلى 40,972 شهيداً و94,761 جريحاً، مع استمرار القصف وتفاقم
صعوبة الأوضاع الإنسانية في القطاع.
MENAFN09092024000072011014ID1108650194
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.