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شهداء وجرحى بقصف الاحتلال المتواصل لقطاع غزة

9/9/2024 12:03:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية على قطاع غزة، في اليوم الـ339 من العدوان المستمر، حيث استهدفت الغارات الجوية والقصف المدفعي مناطق متفرقة في القطاع، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال.
وأفادت مصادر طبية باستشهاد 3 مواطنين فلسطينيين وإصابة 7 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً شرقي مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استهدفت غارات أخرى منزلاً في شارع الدعوة شمالي المخيم، ما أسفر عن تدمير المنزل بالكامل.

وفي وقت سابق من مساء الأحد، استشهدت طفلة وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف مدفعي استهدف منزلاً في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة "وفا" بأن فرق الإسعاف نقلت الشهيدة الطفلة والجرحى إلى مستشفى المعمداني في غزة.

وصرح الهلال الأحمر الفلسطيني من جهة أخرى، بصعوبة التواصل مع غرف عمليات الطوارئ في غزة نتيجة تضرر شبكات الاتصالات بفعل الهجمات الإسرائيلية المتواصلة، ما يزيد من تعقيد جهود الإنقاذ والإغاثة.

ووفقاً لآخر إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023 إلى 40,972 شهيداً و94,761 جريحاً، مع استمرار القصف وتفاقم صعوبة الأوضاع الإنسانية في القطاع.

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